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https://ria.ru/20200727/1574998809.html
В московском СИЗО эвакуировали около 600 человек из-за пожара
Порядка 600 человек эвакуировали в СИЗО №6 в Москве после пожара, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:49
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сизо-6
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Кадры горящего СИЗО-6 в Москве
На Шоссейной улице произошел пожар в женском СИЗО №6. УФСИН сообщило, что из здания эвакуировано около 850 человек. Возгорание в СИЗО-6 на юго-востоке Москвы началось в подвале.
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Кадры горящего СИЗО-6 в Москве
На Шоссейной улице произошел пожар в женском СИЗО №6. УФСИН сообщило, что из здания эвакуировано около 850 человек. Возгорание в СИЗО-6 на юго-востоке Москвы началось в подвале.
2020-07-27T16:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сизо-6, москва, происшествия

В московском СИЗО эвакуировали около 600 человек из-за пожара

16:56 27.07.2020 (обновлено: 17:49 27.07.2020)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Порядка 600 человек эвакуировали в СИЗО №6 в Москве после пожара, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.
"Из здания эвакуировано около 600 человек. Организуется штаб пожаротушения", - сказал собеседник.
Сотрудник пожарной службы
Вчера, 03:30
В Пензе потушили пожар на территории пекарни
По информации экстренных служб столицы, пожар в СИЗО начался с пекарни.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СИЗО-6МоскваПроисшествия
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