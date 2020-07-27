https://ria.ru/20200727/1574998809.html
В московском СИЗО эвакуировали около 600 человек из-за пожара
Порядка 600 человек эвакуировали в СИЗО №6 в Москве после пожара, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:56
2020-07-27T17:49
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сизо-6
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200727/1574955438.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры горящего СИЗО-6 в Москве
На Шоссейной улице произошел пожар в женском СИЗО №6. УФСИН сообщило, что из здания эвакуировано около 850 человек. Возгорание в СИЗО-6 на юго-востоке Москвы началось в подвале.
2020-07-27T16:56
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PT0M15S
Кадры горящего СИЗО-6 в Москве
На Шоссейной улице произошел пожар в женском СИЗО №6. УФСИН сообщило, что из здания эвакуировано около 850 человек. Возгорание в СИЗО-6 на юго-востоке Москвы началось в подвале.
2020-07-27T16:56
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PT0M15S
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сизо-6, москва, происшествия