Власти Губкина объяснили, почему просили у бизнесменов деньги на праздник

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Администрация города Администрация города Губкин Белгородской области после появления в СМИ письма к предпринимателям с просьбой пожертвовать деньги на День города пояснила, что без помощи бизнеса праздник будет не столь ярким, а взаимодействовать по таким вопросам – обычная практика.

Ранее Telegram-канал "Белгород №1" опубликовал копию письма от администрации Губкина с подписью главы города к местным предпринимателям. В нем содержится просьба сделать добровольное пожертвование на мероприятия по подготовке и празднованию 81-й годовщины со дня образования Губкина. Согласно копии письма, указанную в нем сумму (издание скрыло цифру) власти просят перевести на счет городского Дома народного творчества.

"Подобная практика имеет распространение. На протяжении многих лет местные органы власти приглашают неравнодушных представителей бизнес-сообществ, исключительно на добровольных началах, оказать возможную помощь в организации массовых, масштабных городских мероприятий", - говорится в комментарии администрации Губкина, опубликованном в официальной группе администрации в соцсети "ВКонтакте".

"В местных бюджетах средства на подобные цели либо не заложены, либо их размер не позволит сделать праздник насыщенным и ярким, как, к примеру, привыкли уже встречать очередной День рождения любимого города губкинцы и наши многочисленные гости", - добавляют власти.