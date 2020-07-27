https://ria.ru/20200727/1574998707.html
Власти Губкина объяснили, почему просили у бизнесменов деньги на праздник
Администрация города Губкин в Белгородской области после появления в СМИ письма к предпринимателям с просьбой пожертвовать деньги на День города пояснила, что... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:55
2020-07-27T17:27
белгородская область
губкин
общество
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белгородская область
губкин
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, губкин, общество
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июл – РИА Новости.
Администрация города Губкин
в Белгородской области
после появления в СМИ письма к предпринимателям с просьбой пожертвовать деньги на День города пояснила, что без помощи бизнеса праздник будет не столь ярким, а взаимодействовать по таким вопросам – обычная практика.
Ранее Telegram-канал "Белгород №1" опубликовал копию письма от администрации Губкина с подписью главы города к местным предпринимателям. В нем содержится просьба сделать добровольное пожертвование на мероприятия по подготовке и празднованию 81-й годовщины со дня образования Губкина. Согласно копии письма, указанную в нем сумму (издание скрыло цифру) власти просят перевести на счет городского Дома народного творчества.
"Подобная практика имеет распространение. На протяжении многих лет местные органы власти приглашают неравнодушных представителей бизнес-сообществ, исключительно на добровольных началах, оказать возможную помощь в организации массовых, масштабных городских мероприятий", - говорится в комментарии администрации Губкина, опубликованном в официальной группе администрации в соцсети "ВКонтакте".
"В местных бюджетах средства на подобные цели либо не заложены, либо их размер не позволит сделать праздник насыщенным и ярким, как, к примеру, привыкли уже встречать очередной День рождения любимого города губкинцы и наши многочисленные гости", - добавляют власти.
Городская администрация подчеркивает, что предложение об участии с их стороны является "лишь приглашением к общему взаимозаинтересованному сотрудничеству, направленному исключительно на то, чтобы достойно встретить самый любимый горожанами праздник".