Белый дом подтвердил COVID-19 у советника Трампа по нацбезопасности

"Советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен дал положительный результат на пробу COVID-19. У него мягкие симптомы. Он находится на изоляции и работает из безопасного места вне основного места работы. Риска контакта с президентом или вице-президентом нет", - говорится в сообщении.