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Белый дом подтвердил COVID-19 у советника Трампа по нацбезопасности
Диагноз "коронавирус" подтвержден у советника президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберта О'Брайена, для президента Трампа или вице-президента Майка... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:53
распространение нового коронавируса
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майк пенс
коронавирусы
дональд трамп
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, майк пенс, коронавирусы, дональд трамп, в мире

Белый дом подтвердил COVID-19 у советника Трампа по нацбезопасности

16:53 27.07.2020
220
© Фото : United States government workРоберт О'Брайен
Роберт О'Брайен
© Фото : United States government work
Роберт О'Брайен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Диагноз "коронавирус" подтвержден у советника президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберта О'Брайена, для президента Трампа или вице-президента Майка Пенса риска нет, говорится в пресс-релизе Белого дома.
"Советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен дал положительный результат на пробу COVID-19. У него мягкие симптомы. Он находится на изоляции и работает из безопасного места вне основного места работы. Риска контакта с президентом или вице-президентом нет", - говорится в сообщении.
Белый дом заверил также, что Совет национальной безопасности при Белом доме, работой которого руководит О'Брайен, функционирует без каких-либо проблем.
О'Брайен - наиболее высокопоставленный сотрудник Белого дома и наиболее часто контактировавший с Трампом из числа заболевших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Майк ПенсКоронавирусыДональд ТрампВ мире
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