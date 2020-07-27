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Медведев оценил значение G7 на фоне других форматов
Ценность G7 сегодня сильно сомнительна на фоне G20 и других международных форматов, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:25
россия
хайко маас
g7
дональд трамп
дмитрий медведев
индия
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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россия, хайко маас, g7, дональд трамп, дмитрий медведев, индия, сша, в мире

Медведев оценил значение G7 на фоне других форматов

16:52 27.07.2020 (обновлено: 17:25 27.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Ценность G7 сегодня сильно сомнительна на фоне G20 и других международных форматов, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Ценность G7 сегодня сильно сомнительна на фоне G20 и других международных форматов", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 13:23
В Кремле прокомментировали слова Мааса об участии России в G7
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что дальнейшее расширение формата "Большой семерки" и включение в группу России вряд ли будет возможно. Как заявлял президент США Дональд Трамп, он переносит встречу "Большой семерки" на сентябрь и хочет пригласить туда дополнительно четыре страны: Россию, Индию, Австралию и Республику Корею. По его словам, присутствия России в G7 требует здравый смысл. Маас ранее выразил сомнения в необходимости "промежуточного формата" между G7 и G20 путем привлечения в "семерку" третьих стран.
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РоссияХайко МаасG7Дональд ТрампДмитрий МедведевИндияСШАВ мире
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