https://ria.ru/20200727/1574998403.html
Медведев оценил значение G7 на фоне других форматов
Ценность G7 сегодня сильно сомнительна на фоне G20 и других международных форматов, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:52
2020-07-27T17:25
россия
хайко маас
g7
дональд трамп
дмитрий медведев
индия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574648017_0:229:2827:1819_1400x0_80_0_0_24ae5c11a282e2178dba24238eee0deb.jpg
https://ria.ru/20200727/1574978689.html
2
россия
индия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574648017_0:229:2827:1819_1400x0_80_0_0_24ae5c11a282e2178dba24238eee0deb.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574648017_48:0:2777:2047_1400x0_80_0_0_88fa831cd1358418c9b77a9829bd357d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574648017_389:0:2436:2047_1400x0_80_0_0_6be40270f8422bd5fb756638383cf0fa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, хайко маас, g7, дональд трамп, дмитрий медведев, индия, сша, в мире