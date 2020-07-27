В пансионате для пожилых в Свиблово затопило цокольный этаж

Ранее в СМИ появилась информация о подтоплении центра для пожилых людей "Вторая молодость" в Свиблово. Сообщалось, что в подвале больше полуметра воды.

"Цокольный этаж, подвальный его не затопило, там по щиколотку вода начала литься. Мы вызвали МЧС, сейчас они работают. У нас здание полностью обесточено, бабушки все на местах. Ужин уже заказали", - сообщил собеседник агентства.