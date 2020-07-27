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В пансионате для пожилых в Свиблово затопило цокольный этаж
В пансионате для пожилых людей "Вторая молодость" в московском Свиблово вода по щиколотку на цокольном этаже, на месте работает МЧС, здание обесточено, сообщили РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:57
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происшествия
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РИА Новости
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353
60
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В пансионате для пожилых в Свиблово затопило цокольный этаж

16:49 27.07.2020 (обновлено: 16:57 27.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В пансионате для пожилых людей "Вторая молодость" в московском Свиблово вода по щиколотку на цокольном этаже, на месте работает МЧС, здание обесточено, сообщили РИА Новости в пансионате.
Ранее в СМИ появилась информация о подтоплении центра для пожилых людей "Вторая молодость" в Свиблово. Сообщалось, что в подвале больше полуметра воды.
"Цокольный этаж, подвальный его не затопило, там по щиколотку вода начала литься. Мы вызвали МЧС, сейчас они работают. У нас здание полностью обесточено, бабушки все на местах. Ужин уже заказали", - сообщил собеседник агентства.
Дождь в Москве
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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