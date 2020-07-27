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"Автодор" введет повышенные сезонные тарифы на платных трассах
"Автодор" в этом году вводит повышенные сезонные тарифы на сети своих дорог с 28 июля по 31 октября, что позволит перераспределить транспортные потоки, в том... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:09
россия
автодор
авто
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РИА Новости
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353
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россия, автодор, авто

"Автодор" введет повышенные сезонные тарифы на платных трассах

17:08 27.07.2020 (обновлено: 17:09 27.07.2020)
1760
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. "Автодор" в этом году вводит повышенные сезонные тарифы на сети своих дорог с 28 июля по 31 октября, что позволит перераспределить транспортные потоки, в том числе и на М4 "Дон", где в июле–августе трафик традиционно возрастает, сообщила госкомпания.
В прошлом году сезонные тарифы вводились с 15 апреля по 13 октября. Временное повышение тарифов связано с увеличением интенсивности движения в летние месяцы и позволяет оптимизировать трафик, распределив его между дневными и ночными часами и перенаправив часть транспортного потока по альтернативным бесплатным маршрутам, пояснял "Автодор".
"Для пользователей дороги М-3 "Украина" будет повышен тариф по всем ценовым категориям, с учетом пределов уровня инфляции. Кроме этого, временные границы действия дневного и ночного тарифов переносятся на час назад, то есть расчет дневного тарифа будет идти не с 7 часов утра, а с 6 часов", - говорится в сообщении.
При этом сезонные тарифы на проезд по дороге М4 "Дон" останутся на уровне 2019 года: проезд по всем платным участкам трассы на легковом автомобиле в дневное время в летний период обойдется в 1730 рублей, по транспондеру T-pass - 1471 рубль.
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
22 июля, 11:46
"Автодор" повысил скоростной режим на трассе М11
На дороге М11 "Нева", которая была открыта для сквозного движения 27 ноября 2019 года, проезд для владельца легкового автомобиля от Солнечногорска до Санкт-Петербурга (с 58 по 684 километр) без транспондера в будний день будет стоить 1610 рублей, с транспондером - 991 рубль.
"Введение сезонной линейки тарифов позволит перераспределить транспортные потоки, в том числе и на М-4 "Дон". В июле-августе трафик на этой трассе возрастает до 50–59 тысяч автомобилей в сутки", - отмечает госкомпания.
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РоссияАвтодорАвто
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