"Автодор" введет повышенные сезонные тарифы на платных трассах

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. " Автодор " в этом году вводит повышенные сезонные тарифы на сети своих дорог с 28 июля по 31 октября, что позволит перераспределить транспортные потоки, в том числе и на М4 "Дон", где в июле–августе трафик традиционно возрастает, сообщила госкомпания.

В прошлом году сезонные тарифы вводились с 15 апреля по 13 октября. Временное повышение тарифов связано с увеличением интенсивности движения в летние месяцы и позволяет оптимизировать трафик, распределив его между дневными и ночными часами и перенаправив часть транспортного потока по альтернативным бесплатным маршрутам, пояснял "Автодор".

"Для пользователей дороги М-3 "Украина" будет повышен тариф по всем ценовым категориям, с учетом пределов уровня инфляции. Кроме этого, временные границы действия дневного и ночного тарифов переносятся на час назад, то есть расчет дневного тарифа будет идти не с 7 часов утра, а с 6 часов", - говорится в сообщении.

При этом сезонные тарифы на проезд по дороге М4 "Дон" останутся на уровне 2019 года: проезд по всем платным участкам трассы на легковом автомобиле в дневное время в летний период обойдется в 1730 рублей, по транспондеру T-pass - 1471 рубль.

На дороге М11 "Нева", которая была открыта для сквозного движения 27 ноября 2019 года, проезд для владельца легкового автомобиля от Солнечногорска до Санкт-Петербурга (с 58 по 684 километр) без транспондера в будний день будет стоить 1610 рублей, с транспондером - 991 рубль.