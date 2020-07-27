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Количество обращений к депутатам Мособлдумы выросло почти на 20%
Количество обращений жителей Подмосковья к депутатам Московской областной думы выросло почти на 20% по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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московская область (подмосковье), общество

Количество обращений к депутатам Мособлдумы выросло почти на 20%

16:44 27.07.2020
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© Фото : Партия «Единая Россия».Здание Московской областной Думы
Здание Московской областной Думы
© Фото : Партия «Единая Россия».
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Количество обращений жителей Подмосковья к депутатам Московской областной думы выросло почти на 20% по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении пресс-службы Думы.
"Если за весеннюю сессию прошлого года депутаты в территориальных округах получили почти 8,5 тысяч обращений, то в этом году почти 10 тысяч. В основном, люди просили оказать им материальную помощь, разъяснить получение социальных услуг или льгот, ведь в период режима повышенной готовности было принято много решений разного уровня о дополнительной поддержке людей", - приводятся слова спикера Игоря Брынцалова.
Он добавил, что увеличилось количество проводимых депутатами приёмов.
"Если раньше, как правило, депутаты вели приёмы один-два в неделю в своих приёмных, то теперь личные приёмы были заменены на дистанционные – они проходили через все доступные средства связи. Благодаря такому подходу, не требующему с двух сторон затраты времени и сил на дорогу, удалось принять больше жителей, так как приёмы зачастую проводились ежедневно", – добавил Брынцалов.
Здание Московской областной Думы
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