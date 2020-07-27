Количество обращений к депутатам Мособлдумы выросло почти на 20%

"Если за весеннюю сессию прошлого года депутаты в территориальных округах получили почти 8,5 тысяч обращений, то в этом году почти 10 тысяч. В основном, люди просили оказать им материальную помощь, разъяснить получение социальных услуг или льгот, ведь в период режима повышенной готовности было принято много решений разного уровня о дополнительной поддержке людей", - приводятся слова спикера Игоря Брынцалова.

"Если раньше, как правило, депутаты вели приёмы один-два в неделю в своих приёмных, то теперь личные приёмы были заменены на дистанционные – они проходили через все доступные средства связи. Благодаря такому подходу, не требующему с двух сторон затраты времени и сил на дорогу, удалось принять больше жителей, так как приёмы зачастую проводились ежедневно", – добавил Брынцалов.