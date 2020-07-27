В Москве на территории СИЗО № 6 произошел пожар

Сообщение о возгорании в четырехэтажном здании по адресу ул. Шоссейная, д. 92, поступило в 16:17.

В управлении ФСИН по Москве РИА Новости уточнили, что из здания эвакуировали около 850 человек. Там добавили, что открытого горения нет, а арестантов переместили в безопасное место в пределах учреждения. Причины возгорания выясняются.