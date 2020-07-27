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В Москве на территории СИЗО № 6 произошел пожар
На территории СИЗО-6 на юго-востоке Москвы начался пожар, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС столицы. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T18:37
сизо-6
москва
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Кадры горящего СИЗО-6 в Москве
На Шоссейной улице произошел пожар в женском СИЗО №6. УФСИН сообщило, что из здания эвакуировано около 850 человек. Возгорание в СИЗО-6 на юго-востоке Москвы началось в подвале.
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сизо-6, москва, происшествия

В Москве на территории СИЗО № 6 произошел пожар

16:43 27.07.2020 (обновлено: 18:37 27.07.2020)
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. На территории СИЗО-6 на юго-востоке Москвы начался пожар, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС столицы.
Сообщение о возгорании в четырехэтажном здании по адресу ул. Шоссейная, д. 92, поступило в 16:17.
Сведений о пострадавших нет.
В управлении ФСИН по Москве РИА Новости уточнили, что из здания эвакуировали около 850 человек. Там добавили, что открытого горения нет, а арестантов переместили в безопасное место в пределах учреждения. Причины возгорания выясняются.
В 17:45 стало известно, что пожар локализовали, его площадь составила 30 квадратных метров.
Очаг пожара находился в пекарне, добавил собеседник агентства в экстренных службах. По другим данным, возгорание началось в подвале.
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СИЗО-6МоскваПроисшествия
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