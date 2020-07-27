В Госдуме просят Генпрокуратуру проверить призыв Климкина по Крыму

Копию документа депутат также опубликован на своей странице в соцсети.

"Прошу вас в рамках своей компетенции дать правовую оценку и в случае нарушения действующего законодательства Российской Федерации принять меры прокурорского реагирования в отношении гражданина Климкина П.А.", - говорится в документе.