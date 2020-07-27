В Госдуме просят Генпрокуратуру проверить призыв Климкина по Крыму

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин направил генпрокурору Игорю Краснову запрос с просьбой проверить высказывания экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, предложившего создать для России проблемы из-за Крыма.
Ранее Климкин на своей странице в Facebook заявил о наступлении "крымских дней". Он напомнил, что 23 июля была 80-я годовщина подписания Декларации Уэллеса, закреплявшей отказ США признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР. Эти республики вышли из состава Советского Союза в 1990-е годы. Климкин заявил, что "надо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России".
"Я направил депутатский запрос генеральному прокурору РФ с предложением дать правовую оценку данному высказыванию и в случае нарушения действующего законодательства Российской Федерации принять меры прокурорского реагирования в отношении гражданина Климкина П.А.", - написал Швыткин в Facebook, отметив, что возмущен позицией бывшего министра.
Копию документа депутат также опубликован на своей странице в соцсети.
"Прошу вас в рамках своей компетенции дать правовую оценку и в случае нарушения действующего законодательства Российской Федерации принять меры прокурорского реагирования в отношении гражданина Климкина П.А.", - говорится в документе.