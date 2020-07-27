Суд арестовал четвертого участника драки армян и азербайджанцев в Москве

Всего в территориальные отделы полиции для разбирательства были доставлены более 30 человек, сообщили в ГУ МВД по Москве. Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности нарушителей общественного порядка на основании статьи 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях "мелкое хулиганство". Кроме того, возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями 213 УК РФ "хулиганство" и 162 УК РФ "разбой".