Суд арестовал четвертого участника драки армян и азербайджанцев в Москве

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Кузьминский суд Москвы арестовал четвертого участника массовой драки в московском кафе между армянами и азербайджанцами, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда.
"Суд избрал в отношении гражданина Азербайджана Гиясова Ждейхуна меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 сентября", - сказала она.
25 июля, 17:59В Москве задержали более 30 участников массовых драк
Ранее суд арестовал троих участников драки. Всем им инкриминируется хулиганство.
Как сказали ранее в МВД, в ночь на 24 июля в московском районе Марьино произошло несколько конфликтов, в одной из драк в ТиНАО пострадал мужчина, было повреждено остекление магазина, неизвестные разбили стекла в зданиях кафе и автомойки в столичном Западном административном округе, один посетитель был травмирован осколками стекла.
Всего в территориальные отделы полиции для разбирательства были доставлены более 30 человек, сообщили в ГУ МВД по Москве. Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности нарушителей общественного порядка на основании статьи 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях "мелкое хулиганство". Кроме того, возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями 213 УК РФ "хулиганство" и 162 УК РФ "разбой".
Как заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о конфликте между армянами и азербайджанцами. Официально полиция эту информацию не комментирует.