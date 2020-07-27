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Президент Киргизии объявил 30 июля днем траура по жертвам коронавируса
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об объявлении 30 июля днем национального траура по жертвам коронавируса, сообщили РИА Новости в понедельник РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сооронбай жээнбеков
коронавирусы
воз
киргизия
в мире
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коронавирус covid-19, сооронбай жээнбеков, коронавирусы, воз, киргизия, в мире

Президент Киргизии объявил 30 июля днем траура по жертвам коронавируса

16:40 27.07.2020
91
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Архивное фото
БИШКЕК, 27 июл - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об объявлении 30 июля днем национального траура по жертвам коронавируса, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе киргизского лидера.
"Глубоко скорбя по умершим и выражая искренние соболезнования их родным и близким, постановляется: объявить 30 июля 2020 года днем национального траура в Кыргызской Республике в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавирусной инфекции", - цитирует указ представитель пресс-службы.
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Как говорится в документе, в день траура поручено осуществить необходимые мероприятия, в том числе на всей территории Киргизии, а также на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом приспустить государственные флаги республики. Также рекомендовано учреждениям культуры и телерадиокомпаниям страны отменить в день траура развлекательные мероприятия и передачи.
На сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии достигло 33296. Умерли 1301 человек.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сооронбай ЖээнбековКоронавирусыВОЗКиргизияВ мире
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