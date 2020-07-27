Президент Киргизии объявил 30 июля днем траура по жертвам коронавируса

"Глубоко скорбя по умершим и выражая искренние соболезнования их родным и близким, постановляется: объявить 30 июля 2020 года днем национального траура в Кыргызской Республике в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавирусной инфекции", - цитирует указ представитель пресс-службы.

Как говорится в документе, в день траура поручено осуществить необходимые мероприятия, в том числе на всей территории Киргизии, а также на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом приспустить государственные флаги республики. Также рекомендовано учреждениям культуры и телерадиокомпаниям страны отменить в день траура развлекательные мероприятия и передачи.