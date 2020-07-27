https://ria.ru/20200727/1574997067.html
В московском СИЗО №6 объявили тревогу
В столичном следственном изоляторе №6 в понедельник днем объявили тревогу, звуки сирены слышны в коридорах СИЗО, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:38
2020-07-27T16:59
московский городской суд
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
сизо-6
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский городской суд, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), сизо-6, москва, происшествия