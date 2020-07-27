Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200727/1574997067.html
В московском СИЗО №6 объявили тревогу
В столичном следственном изоляторе №6 в понедельник днем объявили тревогу, звуки сирены слышны в коридорах СИЗО, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:59
московский городской суд
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
сизо-6
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574998921_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_08d408e4971321e182b34f59f9d07950.jpg
https://ria.ru/20200405/1569597121.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574998921_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_08d408e4971321e182b34f59f9d07950.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574998921_180:0:2847:2000_1400x0_80_0_0_750b7519033a002847d5ac10165bc27f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574998921_514:0:2514:2000_1400x0_80_0_0_9b212df95eb68781e61d0752afcaad24.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московский городской суд, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), сизо-6, москва, происшествия

В московском СИЗО №6 объявили тревогу

16:38 27.07.2020 (обновлено: 16:59 27.07.2020)
645
© АГН "Москва" / Андрей НикеричевСИЗО №6 в Москве
СИЗО №6 в Москве
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В столичном следственном изоляторе №6 в понедельник днем объявили тревогу, звуки сирены слышны в коридорах СИЗО, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
Причина ЧП пока неизвестна.
Об этом стало известно, когда Мосгорсуд рассматривал жалобу на арест бывшего замминистра науки и высшего образования России Марины Лукашевич - женщина участвовала в заседании при помощи видеосвязи как раз из СИЗО №6.
В ходе заседания участников процесса неоднократно отвлекала сирена, также была слышна ругань, предположительно, сотрудников изолятора.
Комментариями ФСИН агентство пока не располагает.
Автомобиль Следственного комитета РФ
5 апреля, 11:49
СК завел дело на сотрудника ростовского СИЗО после побега заключенного
152010
Обсудить 0
Московский городской судФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)СИЗО-6МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Работники госпиталя для лечения пациентов с COVID-19 в Багдаде, Ирак
ЕС и НАТО направили Ираку помощь для борьбы с последствиями COVID-19
Террорист, ликвидированный сотрудниками правоохранительных органов в Москве в районе Химок
Источник раскрыл подробности о предотвращенном в Москве теракте
Кадры горящего СИЗО-6 в Москве
В Москве на территории СИЗО № 6 произошел пожар
Полицейский
Суд арестовал четвертого участника драки армян и азербайджанцев в Москве
Молоток в зале судебных заседаний
Семья убитого 16-летнего актера из "Ералаша" пожаловалась на угрозы
Сотрудник полиции
Ребенка убитой супругом петербурженки передали родственникам
Автомобиль скорой помощи Украины
В Харькове во время ремонта в колодце погибли четверо рабочих
Пляж в городе Сиде, Турция
Туристы из регионов полетят в Турцию через Ростов-на-Дону
Морской лещ на гриле
Россиян предупредили о смертельной опасности рыбы
Сотрудник лаборатории
В Петербурге не подтвердили повторное заражение ребенка коронавирусом
Дональд Трамп в медицинской маске
Спикер палаты представителей США дала Трампу новое прозвище
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Заседания группы по реформированию опеки начались в регулярном режиме
Заводские ходовые испытания подводной лодки. Вид на левый борт
"Чертовски круто": шведов поразила проплывавшая мимо российская подлодка
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Оператор "Северного потока — 2" ответил на сообщения о приостановке работ
Здание Министерства иностранных дел России
МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде из-за флагов ЛГБТ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Экс-президент Ирана призвал положить конец конфликту в Йемене
01:02На МКС возобновили поиск источника токсичного бензола
00:56Райан Рейнольдс пообещал щедрую награду за украденного плюшевого медведя
00:51Прокуроры требуют не освобождать заключенную в США россиянку Осипову
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Лента новостейМолния