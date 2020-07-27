ЕС и НАТО направили Ираку помощь для борьбы с последствиями COVID-19

Работники госпиталя для лечения пациентов с COVID-19 в Багдаде, Ирак. Архивное фото

Работники госпиталя для лечения пациентов с COVID-19 в Багдаде, Ирак

© AP Photo / Hadi Mizban Работники госпиталя для лечения пациентов с COVID-19 в Багдаде, Ирак

БРЮССЕЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Европейский союз направил более 40 тонн медицинской помощи и предметов первой необходимости в рамках содействия иракским властям в борьбе с последствиями пандемии Европейский союз направил более 40 тонн медицинской помощи и предметов первой необходимости в рамках содействия иракским властям в борьбе с последствиями пандемии коронавируса , говорится в пресс-релизе Европейской комиссии.

"Гуманитарная помощь Ираку направлена на содействие в таких сферах как оказание неотложных медицинских услуг, доступ к временному жилью, чистой воде, образованию и защите", - говорится в документе. ЕС оказывает помощь порядка 400 тысячам иракцев, среди которых много женщин и детей.

"ЕС продолжает поддерживать наиболее нуждающихся жителей Ирака. Из-за пандемии коронавируса гуманитарные организации работают в условиях ограниченного доступа (к помощи), в то время как потребности в Ираке растут", - заявил комиссар ЕС по антикризисному управлению Янез Ленарчич, слова которого приводятся в документе.

Кроме того, ЕС перечислил дополнительно 35 миллионов евро для помощи жертвам конфликта, перемещенным лицам в Ираке, а также для борьбы с распространением COVID-19. Всего с 2015 года ЕС выделили порядка 490 миллионов евро для оказания гуманитарной помощи иракскому населению.

В свою очередь в НАТО сообщили об оказании помощи Ираку по линии Евроатлантического координационного центра в ответ на соответствующий запрос иракских властей. "Помощь включает медицинское оборудование, в том числе кислородные маски, перчатки, медицинские маски и защитные костюмы, дезинфицирующие средства и лекарства", - сообщили в пресс-службе НАТО.

Помощь оказана, в частности, министерством обороны Испании в координации с миссией НАТО в Ираке.

По данным минздрава Ирака, в этой стране зафиксировано более 112 тысяч случаев COVID-19, ситуация продолжает усугубляться. Власти страны объявили о введении комендантского часа с четверга в связи с мусульманским праздником Ид аль-Адха.