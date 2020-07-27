https://ria.ru/20200727/1574996906.html
Туристы из регионов полетят в Турцию через Ростов-на-Дону
Туроператоры планируют отправлять путешественников в Турцию через Ростов-на-Дону туристов из Екатеринбурга, Казани, Уфы и Самары, сообщает Tourdom. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:35
2020-07-27T16:35
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, стамбул, ростов-на-дону, аэропорт
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости.
Туроператоры планируют отправлять путешественников в Турцию через Ростов-на-Дону туристов из Екатеринбурга, Казани, Уфы и Самары, сообщает
Tourdom.
Руководитель сети турагентств Алексан Мкртчян считает, что выбор Ростова-на-Дону в качестве хаба вполне логичен. Аэропорт Платов находится на юге России, путь через него на турецкие курорты более короткий, чем через Москву. Кроме того, это прекрасно технически оснащенный и обладающий высокой пропускной способностью новый авиаузел – запущен в эксплуатацию менее трех лет назад.
Как рассказал Мкртчян, с 1 августа из Ростова-на-Дону в Стамбул четырежды в неделю будут летать рейсы. А с 10 августа туроператорами поставлено в совокупности из аэропорта Платов более 25 чартеров в неделю в Анталью, Даламан и Бодрум.
По словам эксперта, спрос на туры в Турцию в Ростове-на-Дону достаточно активный – в первый день после известия о возобновлении авиасообщения были реализованы турпакеты для примерно 180 человек: "Этого достаточно для загрузки одного самолета".