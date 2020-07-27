Туристы из регионов полетят в Турцию через Ростов-на-Дону

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Туроператоры планируют отправлять путешественников в Турцию через Ростов-на-Дону туристов из Екатеринбурга, Казани, Уфы и Самары, Туроператоры планируют отправлять путешественников в Турцию через Ростов-на-Дону туристов из Екатеринбурга, Казани, Уфы и Самары, сообщает Tourdom.

Руководитель сети турагентств Алексан Мкртчян считает, что выбор Ростова-на-Дону в качестве хаба вполне логичен. Аэропорт Платов находится на юге России, путь через него на турецкие курорты более короткий, чем через Москву. Кроме того, это прекрасно технически оснащенный и обладающий высокой пропускной способностью новый авиаузел – запущен в эксплуатацию менее трех лет назад.

Как рассказал Мкртчян, с 1 августа из Ростова-на-Дону в Стамбул четырежды в неделю будут летать рейсы. А с 10 августа туроператорами поставлено в совокупности из аэропорта Платов более 25 чартеров в неделю в Анталью, Даламан и Бодрум.