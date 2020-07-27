Заседания группы по реформированию опеки начались в регулярном режиме

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Заседания рабочей группы по реформе органов опеки и попечительство начались в регулярном режиме, ожидается вторая встреча, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
"Уже прошла одна рабочая группа и состоится следующая вместе с ведомствами. Министерство просвещения на своей площадке проводит эту дискуссию. Сразу после предложения, которое прозвучало в диалоге с президентом, нам поступило приглашение в рабочую группу... Прошло приглашение (на второе заседание)... Уже в системном режиме началось совещание по этому вопросу", - сказала Кузнецова журналистам.
Ранее Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на системные сбои органов опеки, заявив, что число жалоб увеличилось на 23%, нужна реформа всей системы.
23 июля, 13:07В ОП призвали к системному реформированию органов опеки