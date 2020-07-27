Заседания группы по реформированию опеки начались в регулярном режиме

"Уже прошла одна рабочая группа и состоится следующая вместе с ведомствами. Министерство просвещения на своей площадке проводит эту дискуссию. Сразу после предложения, которое прозвучало в диалоге с президентом, нам поступило приглашение в рабочую группу... Прошло приглашение (на второе заседание)... Уже в системном режиме началось совещание по этому вопросу", - сказала Кузнецова журналистам.