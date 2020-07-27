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Заседания группы по реформированию опеки начались в регулярном режиме
Заседания рабочей группы по реформе органов опеки и попечительство начались в регулярном режиме, ожидается вторая встреча, сообщила уполномоченный по правам... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:35
анна кузнецова
здоровье - общество
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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анна кузнецова, здоровье - общество, владимир путин, общество

Заседания группы по реформированию опеки начались в регулярном режиме

16:35 27.07.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Заседания рабочей группы по реформе органов опеки и попечительство начались в регулярном режиме, ожидается вторая встреча, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
"Уже прошла одна рабочая группа и состоится следующая вместе с ведомствами. Министерство просвещения на своей площадке проводит эту дискуссию. Сразу после предложения, которое прозвучало в диалоге с президентом, нам поступило приглашение в рабочую группу... Прошло приглашение (на второе заседание)... Уже в системном режиме началось совещание по этому вопросу", - сказала Кузнецова журналистам.
Ранее Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на системные сбои органов опеки, заявив, что число жалоб увеличилось на 23%, нужна реформа всей системы.
Ирина Волынец
23 июля, 13:07
В ОП призвали к системному реформированию органов опеки
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Анна КузнецоваЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
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