Долгожданное открытие границ: в какие страны можно полететь

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Пока в перечне открытых для посещения стран всего три государства — Великобритания, Турция и Танзания. Их граждане также могут прилететь в нашу страну — введенные ранее ограничения сняты. Следите за тем, как будет расширяться короткий стартовый список по мере улучшения эпидемиологической обстановки, в инфографике Ria.ru.