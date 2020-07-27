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Долгожданное открытие границ: в какие страны можно полететь
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Пока в перечне открытых для посещения стран всего три государства — Великобритания, Турция и... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T20:36
россия
транспорт
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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инфографика, россия, транспорт, туризм, перелеты, авиация, инфографика

Долгожданное открытие границ: в какие страны можно полететь

20:33 27.07.2020 (обновлено: 20:36 27.07.2020)
1325
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Пока в перечне открытых для посещения стран всего три государства — Великобритания, Турция и Танзания. Их граждане также могут прилететь в нашу страну — введенные ранее ограничения сняты. Следите за тем, как будет расширяться короткий стартовый список по мере улучшения эпидемиологической обстановки, в инфографике Ria.ru.
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РоссияТранспортТуризмПерелетыАвиацияИнфографика
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