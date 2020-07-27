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Религия и мировоззрение
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Благотворители пожертвовали РПЦ 43 млн руб на социальные программы
Русская православная церковь направила 43 миллиона рублей церковным социальным центрам помощи и приютам для мам, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:34
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Благотворители пожертвовали РПЦ 43 млн руб на социальные программы

16:34 27.07.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПосетитель у прилавка гипермаркета
Посетитель у прилавка гипермаркета
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Русская православная церковь направила 43 миллиона рублей церковным социальным центрам помощи и приютам для мам, сообщает в понедельник пресс-служба синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.
"Московская патриархия перечислила 43 миллиона рублей церковным социальным центрам помощи и приютам для мам, чтобы поддержать их деятельность в период пандемии", - говорится в сообщении.
Денежные средства получили 56 организаций на территории 38 регионов России: 21 приют для мам, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, и 35 центров гуманитарной помощи.
"Мы благодарны (благотворителям – ред.) за поддержку наших организаций, которые помогают семьям в трудной жизненной ситуации. Многие люди сейчас потеряли работу. В последнее время поток обращений за помощью в церковные благотворительные службы сильно увеличился, при этом средств не хватает, пожертвования снижаются. Многие наши приюты, где проживают мамы с детьми, оказались на грани закрытия. Но теперь у них есть возможность продержаться финансово до конца этого года и помочь тысячам подопечных семей", - сказала руководитель направления защиты материнства и детства синодального отдела по благотворительности Мария Студеникина.
Также в РПЦ напомнили, что на сайте Милосердие.ru. проводится сбор средств на покупку продуктов и предметов первой необходимости для людей, которые оказались в состоянии крайней нужды. Поддержать их можно, отправив sms на номер 3443 со словом "еда" и суммой пожертвования.
"На собранные (на сайте Милосердие.ru – ред.) средства – более 7миллионов рублей – уже закупили тысячи продуктовых наборов и передали их нуждающимся в 25 российских епархиях, а также в Юго-Восточной Азии: на Филиппинах и в Восточном Тиморе. Еще четыре епархии в ближайшее время получат в общей сложности около 1 миллиона рублей на закупку продуктов", - подытожили в отделе.
Ранее в РПЦ объявили об открытии сайта "Антивирус милосердия", на котором рассказывается, как получить помощь церковных организаций и оказать ее нуждающимся во время пандемии коронавируса.
По данным синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению, в России и за рубежом действует 100 церковных добровольческих служб, в помощи участвуют почти 7 тысяч православных волонтеров, а в 102 епархиях Русской православной церкви открыты горячие линии помощи нуждающимся.
Корзина с продуктами в одном из магазинов города Казани
21 июля, 10:00Религия и мировоззрение
РПЦ: пожертвований на продукты стало меньше
420000
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Религия и мировоззрениеРелигияЮго-Восточная АзияНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьВосточный ТиморФилиппиныОбщество
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