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Республика Саха (Якутия)
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Ленский бассейн в Якутии получит новые суда
Ленский бассейн в Якутии получит новые суда и земснаряд для работы на барах рек Яна и Индигирка, финансирование строительства флота в регионе будет увеличено... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:32
республика саха (якутия)
центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени р. е. алексеева
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
экономика
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60
центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени р. е. алексеева, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), экономика

Ленский бассейн в Якутии получит новые суда

16:32 27.07.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЯкутск
Якутск
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Якутск. Архивное фото
ЯКУТСК, 27 июл – РИА Новости. Ленский бассейн в Якутии получит новые суда и земснаряд для работы на барах рек Яна и Индигирка, финансирование строительства флота в регионе будет увеличено Росморречфлотом в 2022-2023 годах, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
Как отметили в кабмине, в понедельник первый вице-премьер правительства Якутии Алексей Колодезников провёл совещание с участием заместителя руководителя федерального агентства морского и речного транспорта Константина Анисимова, который прибыл в регион для ознакомления с ходом навигации, обсуждения проблем, стоящих перед Ленской администрацией водных путей.
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Анисимов сообщил, что в рамках развития комплексного плана магистральной инфраструктуры перед Росморречфлотом стоит задача обеспечить развитие всей системы водных путей. Ожидается, что в 2022-2023 годах будет увеличено финансирование Ленского водного бассейна.
"Это позволит повысить зарплату работников путейского хозяйства и увеличить объемы заказов и строительства нового флота, особенно в преддверии окончания строительства Жатайской судоверфи. Мы думаем, что часть этих заказов будет размещена на этой верфи. И оттуда новые суда сразу будут идти на работу на водные пути Ленского бассейна… в ближайшие годы Ленский бассейн получит порядка семи новых судов, в том числе один земснаряд для работы на барах Яны и Индигирки", - сказал чиновник.
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В свою очередь Колодезников рассказал о том, что в Якутии остро стоят вопросы обновления скоростного пассажирского флота Ленского бассейна.
Он сообщил, что для презентации имеющихся проектов скоростных судов во вторник в республику прибудет гендиректор АО "Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева" Сергей Итальянцев. Власти Якутии обсудят с ним проекты скоростных судов для замены судов "Метеор", "Ракета" и "Восход", а также мелкосидящих речных судов для эксплуатации в Ленском бассейне в рамках госпрограммы РФ "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений".
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Республика Саха (Якутия)Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. АлексееваФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Экономика
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