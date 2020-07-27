ЯКУТСК, 27 июл – РИА Новости. Ленский бассейн в Якутии получит новые суда и земснаряд для работы на барах рек Яна и Индигирка, финансирование строительства флота в регионе будет увеличено Ленский бассейн в Якутии получит новые суда и земснаряд для работы на барах рек Яна и Индигирка, финансирование строительства флота в регионе будет увеличено Росморречфлотом в 2022-2023 годах, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.

Как отметили в кабмине, в понедельник первый вице-премьер правительства Якутии Алексей Колодезников провёл совещание с участием заместителя руководителя федерального агентства морского и речного транспорта Константина Анисимова, который прибыл в регион для ознакомления с ходом навигации, обсуждения проблем, стоящих перед Ленской администрацией водных путей.

Анисимов сообщил, что в рамках развития комплексного плана магистральной инфраструктуры перед Росморречфлотом стоит задача обеспечить развитие всей системы водных путей. Ожидается, что в 2022-2023 годах будет увеличено финансирование Ленского водного бассейна.

"Это позволит повысить зарплату работников путейского хозяйства и увеличить объемы заказов и строительства нового флота, особенно в преддверии окончания строительства Жатайской судоверфи. Мы думаем, что часть этих заказов будет размещена на этой верфи. И оттуда новые суда сразу будут идти на работу на водные пути Ленского бассейна… в ближайшие годы Ленский бассейн получит порядка семи новых судов, в том числе один земснаряд для работы на барах Яны и Индигирки", - сказал чиновник.

В свою очередь Колодезников рассказал о том, что в Якутии остро стоят вопросы обновления скоростного пассажирского флота Ленского бассейна.