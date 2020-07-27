В подмосковных лесах продолжаются санитарно-оздоровительные мероприятия

"Завершены работы по сплошной санитарной рубке на площади 5,1 гектара в Егорьевском лесничестве (Юбилейное участковое лесничество вблизи Егорьевска) и на площади 7,4 гектара в Талдомском лесничестве (Комсомольское участковое лесничество вдоль автодороги Дмитров – Талдом)", – уточняется в сообщении.