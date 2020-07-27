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В подмосковных лесах продолжаются санитарно-оздоровительные мероприятия
ГАУ МО "Центрлесхоз" Комитета лесного хозяйства Московской области продолжает выполнять на территории лесного фонда области санитарно-оздоровительные... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:30
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353
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московская область (подмосковье)

В подмосковных лесах продолжаются санитарно-оздоровительные мероприятия

16:30 27.07.2020
15
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйЛес
Лес
© РИА Новости / Игорь Подгорный
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. ГАУ МО "Центрлесхоз" Комитета лесного хозяйства Московской области продолжает выполнять на территории лесного фонда области санитарно-оздоровительные мероприятия. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу комитета.

"Завершены работы по сплошной санитарной рубке на площади 5,1 гектара в Егорьевском лесничестве (Юбилейное участковое лесничество вблизи Егорьевска) и на площади 7,4 гектара в Талдомском лесничестве (Комсомольское участковое лесничество вдоль автодороги Дмитров – Талдом)", – уточняется в сообщении.

Работы по сплошным санитарным рубкам продолжаются в следующих лесничествах: Дмитровское, Звенигородское, Московское учебно-опытное, Сергиево-Посадское и Шатурское.
Работы по уборке неликвидной древесины стартовали в Виноградовском, Егорьевском, Клинском и Орехово-Зуевском лесничествах. Эти же работы проводят в Дмитровском, Звенигородском и Талдомском лесничествах.
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