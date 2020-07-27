В подмосковных лесах продолжаются санитарно-оздоровительные мероприятия

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. ГАУ МО "Центрлесхоз" Комитета лесного хозяйства Московской области продолжает выполнять на территории лесного фонда области санитарно-оздоровительные мероприятия. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу комитета.
"Завершены работы по сплошной санитарной рубке на площади 5,1 гектара в Егорьевском лесничестве (Юбилейное участковое лесничество вблизи Егорьевска) и на площади 7,4 гектара в Талдомском лесничестве (Комсомольское участковое лесничество вдоль автодороги Дмитров – Талдом)", – уточняется в сообщении.
Работы по сплошным санитарным рубкам продолжаются в следующих лесничествах: Дмитровское, Звенигородское, Московское учебно-опытное, Сергиево-Посадское и Шатурское.
Работы по уборке неликвидной древесины стартовали в Виноградовском, Егорьевском, Клинском и Орехово-Зуевском лесничествах. Эти же работы проводят в Дмитровском, Звенигородском и Талдомском лесничествах.