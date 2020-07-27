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В Харькове во время ремонта в колодце погибли четверо рабочих
Четыре сотрудника коммунального предприятия погибли во время проведения ремонта в колодце в Харькове, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:30
2020-07-27T16:48
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харьков, украина, в мире
КИЕВ, 27 июл – РИА Новости.
Четыре сотрудника коммунального предприятия погибли во время проведения ремонта в колодце в Харькове
, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины
.
По данным полиции, правоохранители получили информацию от сотрудника коммунального предприятия о том, что в ходе проведения ремонтных работ погибли четверо работников.
"Предварительно трое мужчин и одна женщина задохнулись газами во время проведения ремонтных работ в колодце", - говорится в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства происшествия устанавливаются, отметили в Нацполиции.
Позже полиция сообщила, что на территории иловых полей городских очистных сооружений один из сотрудников потерял сознание и упал в колодец. Ему пыталась помочь трое других сотрудников коммунального предприятия, в результате чего все четверо погибли от отравления аммиаком. По предварительным данным полиции, все сотрудники были без средств индивидуальной защиты.