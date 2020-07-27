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В Харькове во время ремонта в колодце погибли четверо рабочих
Четыре сотрудника коммунального предприятия погибли во время проведения ремонта в колодце в Харькове, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:48
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В Харькове во время ремонта в колодце погибли четверо рабочих

16:30 27.07.2020 (обновлено: 16:48 27.07.2020)
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© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины
© РИА Новости
КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Четыре сотрудника коммунального предприятия погибли во время проведения ремонта в колодце в Харькове, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
По данным полиции, правоохранители получили информацию от сотрудника коммунального предприятия о том, что в ходе проведения ремонтных работ погибли четверо работников.
"Предварительно трое мужчин и одна женщина задохнулись газами во время проведения ремонтных работ в колодце", - говорится в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства происшествия устанавливаются, отметили в Нацполиции.
Позже полиция сообщила, что на территории иловых полей городских очистных сооружений один из сотрудников потерял сознание и упал в колодец. Ему пыталась помочь трое других сотрудников коммунального предприятия, в результате чего все четверо погибли от отравления аммиаком. По предварительным данным полиции, все сотрудники были без средств индивидуальной защиты.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
14 июля, 19:41
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ХарьковУкраинаВ мире
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