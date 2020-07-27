В Харькове во время ремонта в колодце погибли четверо рабочих

По данным полиции, правоохранители получили информацию от сотрудника коммунального предприятия о том, что в ходе проведения ремонтных работ погибли четверо работников.

Позже полиция сообщила, что на территории иловых полей городских очистных сооружений один из сотрудников потерял сознание и упал в колодец. Ему пыталась помочь трое других сотрудников коммунального предприятия, в результате чего все четверо погибли от отравления аммиаком. По предварительным данным полиции, все сотрудники были без средств индивидуальной защиты.