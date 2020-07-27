"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию

"Во все пункты России (приостановка полетов продлена – ред.) по 7 августа, Краснодар, Сочи - по 15 августа", - говорится в сообщении на сайте "Белавиа".

В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа- и железнодорожное сообщение. В последнее время транспортное сообщение между различными странами поэтапно возобновляется по мере улучшения ситуации с коронавирусом.