"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию

Ранее "Белавиа" на фоне пандемии коронавируса COVID-19 продлила приостановку регулярных рейсов в Россию по 31 июля включительно.
"Во все пункты России (приостановка полетов продлена – ред.) по 7 августа, Краснодар, Сочи - по 15 августа", - говорится в сообщении на сайте "Белавиа".
Двадцать четвертого июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова проинформировала, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. В пресс-службе министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии РИА Новости тогда заявили, что российская сторона пока не ответила согласием на предложение Минска о возобновлении регулярного авиасообщения с республикой.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,7 миллиона случаев заражения, свыше 640 тысяч человек скончались.
В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа- и железнодорожное сообщение. В последнее время транспортное сообщение между различными странами поэтапно возобновляется по мере улучшения ситуации с коронавирусом.