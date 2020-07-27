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"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию
Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку регулярных рейсов в Краснодар и Сочи по 15 августа, в другие города России – по 7 августа, сообщила в... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:46
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
россия
белавиа
краснодар
сочи
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1
россия
краснодар
сочи
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, россия, белавиа, краснодар, сочи

"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию

16:29 27.07.2020 (обновлено: 17:46 27.07.2020)
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© РИА Новости / Андрей Рудаков / Перейти в фотобанкBoeing-737 авиакомпании "Белавиа" в аэропорту "Внуково"
Boeing-737 авиакомпании Белавиа в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Андрей Рудаков
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МИНСК, 27 июл - РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку регулярных рейсов в Краснодар и Сочи по 15 августа, в другие города России – по 7 августа, сообщила в понедельник пресс-служба перевозчика.
Ранее "Белавиа" на фоне пандемии коронавируса COVID-19 продлила приостановку регулярных рейсов в Россию по 31 июля включительно.
"Во все пункты России (приостановка полетов продлена – ред.) по 7 августа, Краснодар, Сочи - по 15 августа", - говорится в сообщении на сайте "Белавиа".
Двадцать четвертого июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова проинформировала, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. В пресс-службе министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии РИА Новости тогда заявили, что российская сторона пока не ответила согласием на предложение Минска о возобновлении регулярного авиасообщения с республикой.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,7 миллиона случаев заражения, свыше 640 тысяч человек скончались.
В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа- и железнодорожное сообщение. В последнее время транспортное сообщение между различными странами поэтапно возобновляется по мере улучшения ситуации с коронавирусом.
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Приостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияБелавиаКраснодарСочи
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