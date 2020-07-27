Банки могут обязать сообщать гарантированную ставку по вкладам

"В целях более полного информирования потребителя финансовых услуг об условиях предлагаемых вкладов, а также исключения случаев искажения смысла доводимой до потребителя информация и (или) введения в заблуждение относительно реальной доходности банковских вкладов, на кредитные организации, имеющие лицензию Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, законопроектом возлагается обязанность по раскрытию в договоре банковского вклада, а также в местах оказания услуг и на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу", - говорится в пояснительной записке к документу.