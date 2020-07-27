https://ria.ru/20200727/1574996473.html
Банки могут обязать сообщать гарантированную ставку по вкладам
Депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли законопроект об обязанности банков указывать сведения о... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:28
2020-07-27T16:28
госдума рф
анатолий аксаков
экономика
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РИА Новости
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РИА Новости
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госдума рф, анатолий аксаков, экономика
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Депутаты Госдумы
во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым
внесли законопроект об обязанности банков указывать сведения о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладам, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Изменения предлагаются в федеральный закон "О банках и банковской деятельности".
"В целях более полного информирования потребителя финансовых услуг об условиях предлагаемых вкладов, а также исключения случаев искажения смысла доводимой до потребителя информация и (или) введения в заблуждение относительно реальной доходности банковских вкладов, на кредитные организации, имеющие лицензию Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, законопроектом возлагается обязанность по раскрытию в договоре банковского вклада, а также в местах оказания услуг и на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу", - говорится в пояснительной записке к документу.
Авторы считают, что предлагаемые изменения будут защищать права и интересы вкладчиков, "поскольку изложение условий договора банковского вклада в стандартной табличной форме и информирование вкладчика о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу позволит потребителю указанной финансовой услуги в целях оптимального ее выбора сравнивать условия разных банков".