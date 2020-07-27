В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 67 251

МИНСК, 27 июл – РИА Новости. Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 119, до 67 251, умерли еще четыре человека, всего с момента регистрации на территории страны первого случая инфицирования новым коронавирусом скончались 538 пациентов, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава республики.
Ранее максимальный прирост новых случаев инфицирования коронавирусом в стране за сутки достигал 973, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 200. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней. По данным на воскресенье, число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии составило 67 132, умерших – 534. Власти надеются, что второй волны удастся избежать, но в любом случае готовят систему здравоохранения к возможному всплеску заболевания.
"Зарегистрирован 67 251 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 257 399 тестов", - говорится в сообщении. Также отмечается, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 538 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".
"В Беларуси на 27 июля выздоровели и выписаны 60 492 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - проинформировали в пресс-службе. Это на 67 больше, чем днем ранее.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,7 миллиона случаев заражения, свыше 640 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.