В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 67 251

"Зарегистрирован 67 251 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 257 399 тестов", - говорится в сообщении. Также отмечается, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 538 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".