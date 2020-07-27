В Крыму вынесли приговор мужчине, убившему сотрудника МЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Житель Житель Евпатории приговорен к 10 годам колонии строгого режима за убийство сотрудника МЧС , сообщает крымское управление СУСК РФ.

"Несмотря на то, что мужчина свою вину в совершении данного преступления не признал, Евпаторийский городской суд, на основании совокупности собранных доказательств и вердикта присяжных заседателей, признал его виновным в инкриминируемом ему преступлении, и приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в августе прошлого года в Евпатории между местным жителем и сотрудником МЧС на улице произошел словесный конфликт, который последний попытался урегулировать.

"Нетрезвый оппонент в ответ нанес ножом удар в область шеи и предплечье, после чего скрылся. Пострадавший сел в собственный автомобиль и начал движение, чтобы добраться до больницы, однако спустя несколько минут скончался от ранения, не совместимого с жизнью", - говорится в сообщении.