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В Крыму вынесли приговор мужчине, убившему сотрудника МЧС
Житель Евпатории приговорен к 10 годам колонии строгого режима за убийство сотрудника МЧС, сообщает крымское управление СУСК РФ. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:24
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евпатория
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евпатория, происшествия

В Крыму вынесли приговор мужчине, убившему сотрудника МЧС

16:24 27.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Житель Евпатории приговорен к 10 годам колонии строгого режима за убийство сотрудника МЧС, сообщает крымское управление СУСК РФ.
"Несмотря на то, что мужчина свою вину в совершении данного преступления не признал, Евпаторийский городской суд, на основании совокупности собранных доказательств и вердикта присяжных заседателей, признал его виновным в инкриминируемом ему преступлении, и приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что в августе прошлого года в Евпатории между местным жителем и сотрудником МЧС на улице произошел словесный конфликт, который последний попытался урегулировать.
"Нетрезвый оппонент в ответ нанес ножом удар в область шеи и предплечье, после чего скрылся. Пострадавший сел в собственный автомобиль и начал движение, чтобы добраться до больницы, однако спустя несколько минут скончался от ранения, не совместимого с жизнью", - говорится в сообщении.
Подозреваемый был задержан, оказалось, что его восемь раз судили за совершение различных преступлений.
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЕвпаторияПроисшествия
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