https://ria.ru/20200727/1574996216.html
В Крыму вынесли приговор мужчине, убившему сотрудника МЧС
Житель Евпатории приговорен к 10 годам колонии строгого режима за убийство сотрудника МЧС, сообщает крымское управление СУСК РФ. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:24
2020-07-27T16:24
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евпатория
происшествия
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евпатория
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евпатория, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости.
Житель Евпатории
приговорен к 10 годам колонии строгого режима за убийство сотрудника МЧС
, сообщает крымское управление СУСК РФ.
"Несмотря на то, что мужчина свою вину в совершении данного преступления не признал, Евпаторийский городской суд, на основании совокупности собранных доказательств и вердикта присяжных заседателей, признал его виновным в инкриминируемом ему преступлении, и приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что в августе прошлого года в Евпатории между местным жителем и сотрудником МЧС на улице произошел словесный конфликт, который последний попытался урегулировать.
"Нетрезвый оппонент в ответ нанес ножом удар в область шеи и предплечье, после чего скрылся. Пострадавший сел в собственный автомобиль и начал движение, чтобы добраться до больницы, однако спустя несколько минут скончался от ранения, не совместимого с жизнью", - говорится в сообщении.
Подозреваемый был задержан, оказалось, что его восемь раз судили за совершение различных преступлений.