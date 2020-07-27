https://ria.ru/20200727/1574996173.html
Очевидец рассказал об артиллерийском обстреле поселения в южном Ливане
Напряженная обстановка сложилась в районе поселения Кафершуба, который подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Израиля, сообщил РИА Новости местный... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:24
2020-07-27T16:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аль-маядин, израиль, ливан, в мире