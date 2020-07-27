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Очевидец рассказал об артиллерийском обстреле поселения в южном Ливане
Напряженная обстановка сложилась в районе поселения Кафершуба, который подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Израиля, сообщил РИА Новости местный... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:24
аль-маядин
израиль
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аль-маядин, израиль, ливан, в мире

Очевидец рассказал об артиллерийском обстреле поселения в южном Ливане

16:24 27.07.2020
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© AP Photo / Hussein MallaФлаг Ливана
Флаг Ливана
© AP Photo / Hussein Malla
Флаг Ливана. Архивное фото
БЕЙРУТ, 27 июл - РИА Новости. Напряженная обстановка сложилась в районе поселения Кафершуба, который подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Израиля, сообщил РИА Новости местный житель.
"Слышна работа израильской артиллерии в районе Кафершуба. Пока непонятно, по каким объектам бьют. Среди населения, конечно, положение напряженное", - рассказал собеседник агентства.
Граница Израиля с Ливаном
Вчера, 15:49
СМИ сообщили о росте напряжения на границе Ливана и Израиля
По словам местного жителя, на данный момент, так же, как и в предыдущие два дня, в небе над южным Ливаном барражируют военные самолеты и беспилотники.
Ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщает, что израильские военные перемещают свою технику в укрепленные позиции на ливанской границе.
Ранее в СМИ появились сообщения об "инциденте" на ливано-израильской границе. Также сообщалось о серии взрывов и перестрелке в районе Шебаа.
Израильские военные
Вчера, 15:51
Армия Израиля сообщила об "инциденте" на границе с Ливаном
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