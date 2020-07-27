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Российский посол в Германии рассказал о ситуации с "Северным потоком — 2"
Власти Германии и немецкий бизнес единодушно отвергают угрожающие "Северному потоку — 2" возможные новые санкции США и считают необходимым завершить... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:22
welt
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северный поток — 2
сергей нечаев (дипломат)
газпром
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РИА Новости
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353
60
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welt, uniper, северный поток — 2, сергей нечаев (дипломат), газпром, сша, украина, в мире

Российский посол в Германии рассказал о ситуации с "Северным потоком — 2"

16:22 27.07.2020
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© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Власти Германии и немецкий бизнес единодушно отвергают угрожающие "Северному потоку — 2" возможные новые санкции США и считают необходимым завершить строительство трубопровода, заявил РИА Новости посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.
Сенат США на прошлой неделе одобрил свой вариант оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который содержит дополнительные санкции в отношении "Северного потока — 2". Одновременно, по данным немецких СМИ, Соединенные Штаты усилили давление на европейские компании, участвующие в строительстве "Северного потока 2". По данным издания Welt, США провели видеопереговоры с компаниями-подрядчиками "Северного потока 2", чтобы "указать на далеко идущие последствия" их дальнейшего участия в проекте. Власти ФРГ регулярно заявляют, что отвергают экстратерриториальные санкции, комментируя санкционное давление США на "Северный поток — 2".
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Оператор "Северного потока — 2" ответил на сообщения о приостановке работ
"Германия односторонние санкции отвергает, как - мы видим - и правительство Германии, и многочисленные фирмы, экономические операторы единодушно отвергают навязываемыми Вашингтоном санкции, которые вторгаются в энергетическую независимость Европы", - прокомментировал Нечаев ситуацию вокруг проекта.
Посол напомнил, что "Северный поток — 2" - это экономический и международный проект, "не только российский и германский". "Кроме того, в него вложены очень большие инвестиции. Пока, как мы видим, правительство ФРГ и политические силы, даже федеральные земли, придерживаются единодушной позиции, что эти санкции неприемлемы и надо реализовывать "Северный поток 2", - добавил дипломат.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ. РФ неоднократно указывала, что проект коммерческий и выгоден Европе.
Председатель партии Левые Клаус Эрнст
Вчера, 11:30
Немецкий депутат прокомментировал отношение США к "Северному потоку — 2"
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WeltUniperСеверный поток — 2Сергей Нечаев (дипломат)ГазпромСШАУкраинаВ мире
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