Российский посол в Германии рассказал о ситуации с "Северным потоком — 2"

Посол напомнил, что "Северный поток — 2" - это экономический и международный проект, "не только российский и германский". "Кроме того, в него вложены очень большие инвестиции. Пока, как мы видим, правительство ФРГ и политические силы, даже федеральные земли, придерживаются единодушной позиции, что эти санкции неприемлемы и надо реализовывать "Северный поток 2", - добавил дипломат.