Дефицит бюджета Греции за полгода превысил девять миллиардов евро

АФИНЫ, 27 июл – РИА Новости. Дефицит государственного бюджета Дефицит государственного бюджета Греции в январе-июне этого года составил 9,232 миллиарда евро при целевом показателе 2,626 миллиарда его, ухудшение показателей связано с воздействием пандемии коронавируса , сообщило министерство финансов Греции в понедельник.

"Согласно данным об исполнении государственного бюджета, на модифицированной кассовой основе за период январь-июнь 2020 года в государственном бюджете имеется дефицит в размере 9,232 миллиарда евро по сравнению с целевым показателем дефицита в размере 2,626 миллиарда евро и дефицитом в размере 2,687 миллиарда евро в соответствующий период 2019 года. Первичный дефицит бюджета (до выплат по обслуживанию госдолга) составил 6,101 миллиарда евро по сравнению с целевым первичным профицитом в размере 313 миллионов евро и первичным профицитом в размере 381 миллиона евро за этот же период в 2019 году", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Сумма чистых доходов госбюджета составила 18,996 миллиарда евро, это на 3,903 миллиарда евро, или на 17,0%, меньше по сравнению с целевым показателем на 2020 год.

"Этот факт в основном связан со снижением экономической активности в связи с кризисом здравоохранения из-за пандемии, а также влиянием мер, принятых для его преодоления", - сообщил минфин.

Налоговые поступления составили 18,262 миллиарда евро, что на 2,794 миллиарда евро или на 13,3% ниже целевого показателя.

"В период с января по июнь 2020 года ни одна из основных категорий доходов не увеличилась относительно целевого показателя", - отметил Минфин.

НДС на нефтепродукты и их производные сократился на 257 миллионов евро или 26,1%, НДС на табачные изделия – на 15 миллионов евро или 5,0%, НДС на другие товары и услуги на 1,113 миллиарда евро или 15,3%.

Уменьшились также акцизы на энергоносители и табак.

Подоходный налог, уплачиваемый физическими лицами, сократился на 439 миллионов евро или 9,6%, подоходный налог, подлежащий уплате компаниями, - на 38 миллионов евро или 8,7%, говорится в сообщении.

Расходы государственного бюджета за период январь - июнь 2020 года составили 28,227 миллиарда евро и увеличились на 2,703 миллиарда евро по сравнению с целевым показателем (25,524 миллиарда евро), добавили в ведомстве.

"Основными причинами отклонения являются: расходы на компенсации из-за пандемии COVID-19 в размере приблизительно 998 миллионов евро (получающим зарплату работникам и ученым), выплачиваемые министерством труда и социальных дел; увеличение расходов на программу государственных инвестиций на 1,928 миллиарда евро, в основном за счет расходов на специальную компенсацию предприятий и самозанятых, на субсидирование процентов по кредитам малым и средним предприятиям, на меру по возврату подлежащего возврату бизнеса и на создание гарантийного фонда пандемии COVID-19; увеличение процентных платежей на 197 миллионов евро", - говорится в сообщении.