Липецкая область собрала более одного миллиона тонн зерна

ЛИПЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Аграрии Липецкой области собрали свыше 1,1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщил в понедельник губернатор региона Аграрии Липецкой области собрали свыше 1,1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщил в понедельник губернатор региона Игорь Артамонов

"На сегодняшний день наши хлеборобы обмолотили 28% площадей, из них около 40% – это озимая пшеница и более 25% – ячмень. Растет и урожайность. В этом году она значительно превышает показатели прошлого года", - сказал глава региона.

В среднем с одного гектара в районах убирают 54,4 центнера зерна. Лидером по урожайности является Елецкий район – там аграрии получают по 59,2 центнера с гектара. Также в пятерку лидеров по урожайности входят: Долгоруковский (58,4 центнера с гектара) , Становлянский (58,0 центнера с гектара), Лебедянский (57,5 центнера с гектара) и Липецкий (56,8 центнера с гектара) районы.

По валовому сбору продолжают лидировать добринские аграрии: они получили почти 185,5 тысяч тонн.

Всего в регионе собрано почти 840 тысяч тонн озимой пшеницы. Доля продовольственного зерна из объема всей собранной пшеницы составляет около 70%. Ячменя получено почти 272 тысяч тонн при средней урожайности 50 центнеров с гектара.