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Липецкая область
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Липецкая область собрала более одного миллиона тонн зерна
Аграрии Липецкой области собрали свыше 1,1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщил в понедельник губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:20
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
экономика
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игорь артамонов, липецкая область, экономика

Липецкая область собрала более одного миллиона тонн зерна

16:20 27.07.2020
74
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка озимой пшеницы
Уборка озимой пшеницы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЛИПЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Аграрии Липецкой области собрали свыше 1,1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщил в понедельник губернатор региона Игорь Артамонов.
"На сегодняшний день наши хлеборобы обмолотили 28% площадей, из них около 40% – это озимая пшеница и более 25% – ячмень. Растет и урожайность. В этом году она значительно превышает показатели прошлого года", - сказал глава региона.
В среднем с одного гектара в районах убирают 54,4 центнера зерна. Лидером по урожайности является Елецкий район – там аграрии получают по 59,2 центнера с гектара. Также в пятерку лидеров по урожайности входят: Долгоруковский (58,4 центнера с гектара) , Становлянский (58,0 центнера с гектара), Лебедянский (57,5 центнера с гектара) и Липецкий (56,8 центнера с гектара) районы.
По валовому сбору продолжают лидировать добринские аграрии: они получили почти 185,5 тысяч тонн.
Всего в регионе собрано почти 840 тысяч тонн озимой пшеницы. Доля продовольственного зерна из объема всей собранной пшеницы составляет около 70%. Ячменя получено почти 272 тысяч тонн при средней урожайности 50 центнеров с гектара.
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Убранные поля аграрии уже готовят под урожай следующего года: вносят удобрения, ведут поверхностную обработку почвы и вспашку. А также отбирают зерно новых перспективных высокоурожайных сортов, хорошо показавших себя в этом году на полях Липецкой области под осенний сев озимых культур.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьЭкономика
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