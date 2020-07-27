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Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую обстановку в Абхазии
Представители Роспотребнадзора, находившиеся с инспекцией туристических объектов в Абхазии, считают эпидемиологическую обстановку в республике благополучной,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:19
2020-07-27T16:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
абхазия
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), абхазия, общество
СУХУМ, 27 июл - РИА Новости.
Представители Роспотребнадзора
, находившиеся с инспекцией туристических объектов в Абхазии
, считают эпидемиологическую обстановку в республике благополучной, сообщает пресс-служба абхазского минздрава.
Ранее сообщалось, что рабочая группа Роспотребнадзора проведет в Абхазии мониторинг состояния туристических объектов с 23 по 26 июля.
"Видно, что меры, введенные вами с начала эпидемии, работают", - сказал начальник сочинского противочумного отделения ФКУЗ "Причерноморская противочумная станция" Роспотребнадзора Евгений Манин, добавив, что эпидобстановка в Абхазии является благополучной.
Манин также отметил высокий уровень работы республиканской лаборатории, где проводят ПЦР-диагностику по выявлению коронавирусной инфекции. "Лаборатория соответствует всем стандартам и качественно проводит диагностику", - сказал представитель Роспотребнадзора.
Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 55, выздоровевших - 37. Двое скончались.
Абхазия продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 28 июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.