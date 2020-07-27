Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую обстановку в Абхазии

СУХУМ, 27 июл - РИА Новости. Представители Представители Роспотребнадзора , находившиеся с инспекцией туристических объектов в Абхазии , считают эпидемиологическую обстановку в республике благополучной, сообщает пресс-служба абхазского минздрава.

Ранее сообщалось, что рабочая группа Роспотребнадзора проведет в Абхазии мониторинг состояния туристических объектов с 23 по 26 июля.

"Видно, что меры, введенные вами с начала эпидемии, работают", - сказал начальник сочинского противочумного отделения ФКУЗ "Причерноморская противочумная станция" Роспотребнадзора Евгений Манин, добавив, что эпидобстановка в Абхазии является благополучной.

Манин также отметил высокий уровень работы республиканской лаборатории, где проводят ПЦР-диагностику по выявлению коронавирусной инфекции. "Лаборатория соответствует всем стандартам и качественно проводит диагностику", - сказал представитель Роспотребнадзора.

Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 55, выздоровевших - 37. Двое скончались.

Абхазия продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 28 июля.