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Шапша сдал подписи в свою поддержку на выборах главы Калужской области
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша в понедельник сдал в областную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для регистрации на участие в... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:18
2020-07-27T16:18
владислав шапша
владимир путин
калужская область
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политика
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РИА Новости
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владислав шапша, владимир путин, калужская область, обнинск, политика
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июл – РИА Новости.
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша
в понедельник сдал в областную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для регистрации на участие в выборах главы региона, сообщил РИА Новости представитель избирательного штаба Шапши.
По данным областного избиркома, предполагаемый участник губернаторских выборов для регистрации себя в качестве кандидата должен собрать в свою поддержку подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований. Число таких подписей должно составлять 5% от общего числа указанных депутатов и глав.
Собеседник агентства сообщил, что Шапша представил в избирком 137 депутатских подписей.
"Депутаты поддержали, я им благодарен за их поддержку. После проверки этих документов состоится официальная регистрация в качестве кандидата, и я будучи же зарегистрированным кандидатом начну предвыборную процедуру", - заявил врио губернатора журналистам.
На вопрос, есть ли у него силы на предвыборную кампанию, Шапша ответил: "Полагаю, да".
Президент России Владимир Путин
назначил Владислава Шапшу 13 февраля 2020 года временно исполняющим обязанности губернатора. До этого Шапша занимал должность главы Обнинска
.
Досрочные выборы губернатора Калужской области назначены на 13 сентября. В единый день голосования в Калужской области также пройдут выборы депутатов областного заксобрания, депутатов городской думы и ряд муниципальных выборов.