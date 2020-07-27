Шапша сдал подписи в свою поддержку на выборах главы Калужской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Врио губернатора Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша в понедельник сдал в областную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для регистрации на участие в выборах главы региона, сообщил РИА Новости представитель избирательного штаба Шапши.

По данным областного избиркома, предполагаемый участник губернаторских выборов для регистрации себя в качестве кандидата должен собрать в свою поддержку подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований. Число таких подписей должно составлять 5% от общего числа указанных депутатов и глав.

Собеседник агентства сообщил, что Шапша представил в избирком 137 депутатских подписей.

"Депутаты поддержали, я им благодарен за их поддержку. После проверки этих документов состоится официальная регистрация в качестве кандидата, и я будучи же зарегистрированным кандидатом начну предвыборную процедуру", - заявил врио губернатора журналистам.

На вопрос, есть ли у него силы на предвыборную кампанию, Шапша ответил: "Полагаю, да".

Президент России Владимир Путин назначил Владислава Шапшу 13 февраля 2020 года временно исполняющим обязанности губернатора. До этого Шапша занимал должность главы Обнинска