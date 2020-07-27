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Шапша сдал подписи в свою поддержку на выборах главы Калужской области
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша в понедельник сдал в областную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для регистрации на участие в... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:18
владислав шапша
владимир путин
калужская область
обнинск
политика
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владислав шапша, владимир путин, калужская область, обнинск, политика

Шапша сдал подписи в свою поддержку на выборах главы Калужской области

16:18 27.07.2020
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© Фото : Владислав Валерьевич Шапша. Персональный сайт Владислав Шапша
Владислав Шапша
© Фото : Владислав Валерьевич Шапша. Персональный сайт
Владислав Шапша . Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша в понедельник сдал в областную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для регистрации на участие в выборах главы региона, сообщил РИА Новости представитель избирательного штаба Шапши.
По данным областного избиркома, предполагаемый участник губернаторских выборов для регистрации себя в качестве кандидата должен собрать в свою поддержку подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований. Число таких подписей должно составлять 5% от общего числа указанных депутатов и глав.
Голосование на выборах
7 июля, 16:43
Шесть человек выдвинулись на пост губернатора Калужской области
Собеседник агентства сообщил, что Шапша представил в избирком 137 депутатских подписей.
"Депутаты поддержали, я им благодарен за их поддержку. После проверки этих документов состоится официальная регистрация в качестве кандидата, и я будучи же зарегистрированным кандидатом начну предвыборную процедуру", - заявил врио губернатора журналистам.
На вопрос, есть ли у него силы на предвыборную кампанию, Шапша ответил: "Полагаю, да".
Президент России Владимир Путин назначил Владислава Шапшу 13 февраля 2020 года временно исполняющим обязанности губернатора. До этого Шапша занимал должность главы Обнинска.
Досрочные выборы губернатора Калужской области назначены на 13 сентября. В единый день голосования в Калужской области также пройдут выборы депутатов областного заксобрания, депутатов городской думы и ряд муниципальных выборов.
Владислав Шапша
24 июня, 21:10Калужская область
ЕР выдвинула Шапшу кандидатом на выборы губернатора Калужской области
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Владислав ШапшаВладимир ПутинКалужская областьОбнинскПолитика
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