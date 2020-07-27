В Ингушетии отложили переход к третьему этапу снятия ограничений

НАЛЬЧИК, 27 июл – РИА Новости. Власти Ингушетии в связи с непростой эпидемиологической обстановкой решили отложить на две недели переход к третьему этапу снятия ограничений, введенных в республике из-за коронавируса, сообщает правительство региона.
"На совещании в Магасе под председательством премьер-министра республики Владимира Сластенина принято решение отложить вопрос перехода к третьему заключительному этапу снятия карантинных мер на 14 дней – время инкубационного периода инфекционного процесса", - говорится в сообщении в аккаунте правительств в coцсети Instagram.
По словам замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Зары Гетагазовой, целесообразность переноса третьего этапа обусловлена неустойчивостью текущей ситуации: период временного спада заболеваемости сменяется относительным ростом.
"Переход к третьему этапу возможен только при коэффициенте распространения инфекционного процесса в 0,6, когда на двух выявленных заболевших приходится один контактный, заразившийся от них. На данный момент этот показатель равен 1,2, то есть больше одного зараженного на одного человека – цифра удручающая", – заметила она.
По мнению министра здравоохранения региона Заремы Льяновой, эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. "Отмечается увеличение вызовов скорой помощи по COVID-19. Количество вновь выявленных больных и находящихся на амбулаторном лечении скачкообразно увеличивается. Кроме того, среди тяжелобольных все больше молодежи, детей", - отметила она.
По данным властей, складывающаяся обстановка является результатом несоблюдения противоэпидемических мер. "В условиях возобновления работы объектов непродовольственной торговли, общественного питания и оказания бытовых и персональных услуг не полностью соблюдаются меры эпидемиологической безопасности", - отмечает правительство.
В Ингушетии выявлено 3605 случаев заражения коронавирусом, скончались 73 человека, в том числе муфтий республики. Выздоровели 2817 человек.
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