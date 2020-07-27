В Ингушетии отложили переход к третьему этапу снятия ограничений

"Переход к третьему этапу возможен только при коэффициенте распространения инфекционного процесса в 0,6, когда на двух выявленных заболевших приходится один контактный, заразившийся от них. На данный момент этот показатель равен 1,2, то есть больше одного зараженного на одного человека – цифра удручающая", – заметила она.