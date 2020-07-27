В Египте не видят механизмов для мирного решения кризиса в Ливии

КАИР, 27 июл – РИА Новости. Несмотря на наличие основ для мирного разрешения конфликта в Самех Шукри. Несмотря на наличие основ для мирного разрешения конфликта в Ливии , четких механизмов их реализации пока нет, считает глава МИД Египта

Шукри в понедельник обсудил ливийский кризис с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом. Египетский министр сообщил на совместной пресс-конференции с бен Фарханом, что на переговорах обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества между странами.

Он отметил, что Египет стремится к установлению стабильности в Ливии и выступает за справедливое распределение ресурсов страны, а также наличие правительства, способного удовлетворить потребности ливийцев.

"Международное сообщество разработало ряд мер, на основе которых должно быть выстроено мирное решение конфликта, однако, к сожалению, мы не видим механизмов их реализации, не видим политической воли для этого", - заявил Шукри.

По его словам, "Египет будет защищать свои интересы и поддерживать политическое урегулирование, однако не приемлет ни в какой форме нападения на определенные ранее границы, на его национальную безопасность".

"Мы обсуждали региональные проблемы, а также ливийский кризис. Я заявил египетскому коллеге о полной поддержке Эр-Рияда египетской позиции, и о важности отстранения любого иностранного вмешательства в Ливию. Мы продолжим интенсивную координацию между странами, чтобы найти шансы решения этой ситуации", - заявил в свою очередь бен Фархан на пресс-конференции в Каире , транслировавшейся арабскими телеканалами.

Депутаты египетского парламента 20 июля единогласно одобрили возможную отправку военных страны для выполнения боевых задач за пределами Египта на западном направлении. Согласно конституции Египта, президент страны может объявить войну или направить египетские войска на выполнение боевой задачи за пределами страны после получения согласия парламента.

Действующий на востоке Ливии парламент - Палата представителей – в ночь на 14 июля разрешил египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт. В конце июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявлял, что его страна готова помочь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также он отмечал, что любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь легитимно согласно международному праву. По словам ас-Сиси, "красной чертой" для продвижения поддерживающих Правительство национального согласия войск является город Сирт , расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.