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В Египте не видят механизмов для мирного решения кризиса в Ливии
Несмотря на наличие основ для мирного разрешения конфликта в Ливии, четких механизмов их реализации пока нет, считает глава МИД Египта Самех Шукри. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:17
халифа хафтар
самех шукри
абдель фаттах ас-сиси
триполи
ливия
катар
египет
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
халифа хафтар, самех шукри, абдель фаттах ас-сиси, триполи, ливия, катар, египет, в мире

В Египте не видят механизмов для мирного решения кризиса в Ливии

16:17 27.07.2020
367
© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкНабережная Нила
Набережная Нила
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Набережная Нила. Архивное фото
КАИР, 27 июл – РИА Новости. Несмотря на наличие основ для мирного разрешения конфликта в Ливии, четких механизмов их реализации пока нет, считает глава МИД Египта Самех Шукри.
Шукри в понедельник обсудил ливийский кризис с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом. Египетский министр сообщил на совместной пресс-конференции с бен Фарханом, что на переговорах обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества между странами.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
25 июля, 18:39
Эрдоган встретился с главой ПНС Ливии в Стамбуле
Он отметил, что Египет стремится к установлению стабильности в Ливии и выступает за справедливое распределение ресурсов страны, а также наличие правительства, способного удовлетворить потребности ливийцев.
"Международное сообщество разработало ряд мер, на основе которых должно быть выстроено мирное решение конфликта, однако, к сожалению, мы не видим механизмов их реализации, не видим политической воли для этого", - заявил Шукри.
По его словам, "Египет будет защищать свои интересы и поддерживать политическое урегулирование, однако не приемлет ни в какой форме нападения на определенные ранее границы, на его национальную безопасность".
"Мы обсуждали региональные проблемы, а также ливийский кризис. Я заявил египетскому коллеге о полной поддержке Эр-Рияда египетской позиции, и о важности отстранения любого иностранного вмешательства в Ливию. Мы продолжим интенсивную координацию между странами, чтобы найти шансы решения этой ситуации", - заявил в свою очередь бен Фархан на пресс-конференции в Каире, транслировавшейся арабскими телеканалами.
Депутаты египетского парламента 20 июля единогласно одобрили возможную отправку военных страны для выполнения боевых задач за пределами Египта на западном направлении. Согласно конституции Египта, президент страны может объявить войну или направить египетские войска на выполнение боевой задачи за пределами страны после получения согласия парламента.
Действующий на востоке Ливии парламент - Палата представителей – в ночь на 14 июля разрешил египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт. В конце июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявлял, что его страна готова помочь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также он отмечал, что любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь легитимно согласно международному праву. По словам ас-Сиси, "красной чертой" для продвижения поддерживающих Правительство национального согласия войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ.
Здание Министерства иностранных дел РФ
23 июля, 17:43
В МИД призвали к прекращению военных действий в Ливии
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Халифа ХафтарСамех ШукриАбдель Фаттах ас-СисиТриполиЛивияКатарЕгипетВ мире
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