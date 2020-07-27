https://ria.ru/20200727/1574995331.html
Московским кафе и ресторанам посоветовали закрыть летние веранды
Власти Москвы просят временно закрыть летние веранды кафе и ресторанов из-за непогоды, сообщает пресс-служба столичного департамента торговли и услуг. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:17
2020-07-27T16:17
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572387995_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_32900a562de9571024a024718d921785.jpg
https://ria.ru/20200727/1574993905.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572387995_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_32900a562de9571024a024718d921785.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572387995_214:0:2945:2048_1400x0_80_0_0_40e1d0dfb3daf8da83296323d4c3b723.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572387995_555:0:2603:2048_1400x0_80_0_0_df40fd0ffeb8ea5a5d71a5b42c44aef0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество