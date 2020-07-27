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Московским кафе и ресторанам посоветовали закрыть летние веранды
Власти Москвы просят временно закрыть летние веранды кафе и ресторанов из-за непогоды, сообщает пресс-служба столичного департамента торговли и услуг. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:17
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

Московским кафе и ресторанам посоветовали закрыть летние веранды

16:17 27.07.2020
761
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Власти Москвы просят временно закрыть летние веранды кафе и ресторанов из-за непогоды, сообщает пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.
"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению МЧС о том, что в Москве 27 июля ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза и усиление ветра с порывами до 19 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - говорится в сообщении.
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Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.
312002
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
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