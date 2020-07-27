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В Ираке число заразившихся коронавирусом превысило 112 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Ираке превысило 112 тысяч, в период с 30 июля до 9 августа в стране будет действовать круглосуточный... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:11
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коронавирус covid-19, коронавирусы, багдад (город), ирак, басра (город), в мире

В Ираке число заразившихся коронавирусом превысило 112 тысяч

16:11 27.07.2020
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© AP Photo / Karim KadimКареты скорой помощи в Ираке
Кареты скорой помощи в Ираке
© AP Photo / Karim Kadim
Кареты скорой помощи в Ираке. Архивное фото
КАИР, 27 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Ираке превысило 112 тысяч, в период с 30 июля до 9 августа в стране будет действовать круглосуточный комендантский час, сообщило в понедельник информационное агентство INA со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
"Минздрав сегодня зарегистрировал 1927 случаев выздоровления, 2553 новых случая заражения и 96 случаев смертельного исхода", - сообщило ведомство в ежедневном отчете в Facebook.
Общее число подтвержденных случаев инфицирования возросло до 112 585, выздоровели более 77 тысяч пациентов, скончались 4458.
В Ираке с марта действует комендантский час, введенный в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Ранее власти заявляли о возможности снятия ограничений после окончания мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха в августе, однако это будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил агентству INA в понедельник генеральный директор департамента общественного здравоохранения Рияд Абд аль-Амир.
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"Важно соблюдать санитарные предписания и комендантский час во время праздника Ид аль-Адха… Несоблюдение гражданами профилактических мер, пренебрежение комендантским часом во время праздника разговенья Ид аль-Фитр (в конце мая - ред.) привело к внезапному резкому росту заражений коронавирусом", - заявил Абд аль-Амир.
Агентство также сообщило, что Высший комитет по вопросам здравоохранения и национальной безопасности Ирака принял решение ввести круглосуточный комендантский час в стране с 30 июля до 9 августа.
Между тем, в Ираке на прошлой неделе возобновилось авиасообщение, приостановленное в марте в связи с эпидемией коронавируса. Согласно решению Высшего комитета, работу возобновил Международный аэропорт Багдада, а также аэропорты Басры и Наджафа на юге страны, подготовленные к открытию с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и местных властей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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