В Ираке число заразившихся коронавирусом превысило 112 тысяч

КАИР, 27 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Ираке превысило 112 тысяч, в период с 30 июля до 9 августа в стране будет действовать круглосуточный комендантский час, сообщило в понедельник информационное агентство INA со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

"Минздрав сегодня зарегистрировал 1927 случаев выздоровления, 2553 новых случая заражения и 96 случаев смертельного исхода", - сообщило ведомство в ежедневном отчете в Facebook.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования возросло до 112 585, выздоровели более 77 тысяч пациентов, скончались 4458.

В Ираке с марта действует комендантский час, введенный в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Ранее власти заявляли о возможности снятия ограничений после окончания мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха в августе, однако это будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил агентству INA в понедельник генеральный директор департамента общественного здравоохранения Рияд Абд аль-Амир.

"Важно соблюдать санитарные предписания и комендантский час во время праздника Ид аль-Адха… Несоблюдение гражданами профилактических мер, пренебрежение комендантским часом во время праздника разговенья Ид аль-Фитр (в конце мая - ред.) привело к внезапному резкому росту заражений коронавирусом", - заявил Абд аль-Амир.

Агентство также сообщило, что Высший комитет по вопросам здравоохранения и национальной безопасности Ирака принял решение ввести круглосуточный комендантский час в стране с 30 июля до 9 августа.

Между тем, в Ираке на прошлой неделе возобновилось авиасообщение, приостановленное в марте в связи с эпидемией коронавируса. Согласно решению Высшего комитета, работу возобновил Международный аэропорт Багдада , а также аэропорты Басры и Наджафа на юге страны, подготовленные к открытию с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и местных властей.