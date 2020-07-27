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Израильская армия обстреляла ливанское поселение, сообщили СМИ
Армия Израиля открыла огонь по поселению Кафершуба в южном Ливане после инцидента в пограничной зоне, передает ливанский телеканал "Аль-Маядин". РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:09
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РИА Новости
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353
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израиль, ливан, в мире

Израильская армия обстреляла ливанское поселение, сообщили СМИ

16:09 27.07.2020
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© РИА Новости / Иссам Аль-Римави / Перейти в фотобанкИзраильские военнослужащие во время уличных протестов в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018
Израильские военнослужащие во время уличных протестов в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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БЕЙРУТ, 27 июл - РИА Новости. Армия Израиля открыла огонь по поселению Кафершуба в южном Ливане после инцидента в пограничной зоне, передает ливанский телеканал "Аль-Маядин".
"Оккупационные силы обстреляли Кафершубу после инцидента на фермах Шебаа", - сообщает телеканал.
По данным телеканала, израильские военные перемещают свою технику в укрепленные позиции на ливанской границе.
Ранее в СМИ появились сообщения об "инциденте" на ливано-израильской границе. Также сообщалось о серии взрывов и перестрелке в районе Шебаа.
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