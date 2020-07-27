https://ria.ru/20200727/1574994827.html
Израильская армия обстреляла ливанское поселение, сообщили СМИ
Армия Израиля открыла огонь по поселению Кафершуба в южном Ливане после инцидента в пограничной зоне, передает ливанский телеканал "Аль-Маядин". РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:09
2020-07-27T16:09
израиль
ливан
в мире
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https://ria.ru/20200726/1574938860.html
1
израиль
ливан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, ливан, в мире