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Распространение нового коронавируса
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У советника Трампа по нацбезопасности подтвердили коронавирус
У советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберта О'Брайена подтвердили диагноз "коронавирус", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:43
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, сша, в мире

У советника Трампа по нацбезопасности подтвердили коронавирус

16:06 27.07.2020 (обновлено: 17:43 27.07.2020)
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© Фото : United States government workРоберт О'Брайен
Роберт О'Брайен
© Фото : United States government work
ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. У советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберта О'Брайена подтвердили диагноз "коронавирус", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Так, О'Брайен мог заразиться на семейном мероприятии. Он работает из дома, где находится в изоляции, сообщили источники агентства.
Bloomberg уточняет, что чиновник отсутствовал на работе с прошлой недели.
О'Брайен — высокопоставленный сотрудник Белого дома, наиболее часто контактировавший с Трампом из числа заболевших. О том, когда О'Брайен в последний раз лично общался с Трампом, информации пока нет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДональд ТрампСШАВ мире
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