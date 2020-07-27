https://ria.ru/20200727/1574994495.html
У советника Трампа по нацбезопасности подтвердили коронавирус
У советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберта О'Брайена подтвердили диагноз "коронавирус", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:06
2020-07-27T17:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
дональд трамп
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в мире
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2
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, сша, в мире