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Фермеры в Молдавии разблокировали дорогу
Местные власти в Молдавии пообещали аграриям, которые устроили акцию протеста с требованием оказать им помощь после потери урожая, встречу с министром сельского РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:05
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353
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молдавия, в мире

Фермеры в Молдавии разблокировали дорогу

16:05 27.07.2020
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© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе
© Depositphotos / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 июл - РИА Новости. Местные власти в Молдавии пообещали аграриям, которые устроили акцию протеста с требованием оказать им помощь после потери урожая, встречу с министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды страны Ионом Пержу, в ответ фермеры разблокировали движение на каушанской дороге, передает Sputnik Молдова.
Ранее Sputnik Молдова передавал, что аграрии в Молдавии вывели сельхозтехнику на трассы страны и заблокировали движение транспорта по дороге Каушаны-Паланка, таким образом призывая власти оказать им помощь после потери урожая.
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"В 15.15-15.30 (совпадает с мск - ред.) министр сельского хозяйства будет в здании районного совета Каушан ждать на переговоры представителей сельхозпроизводителей. Очень прошу вас убрать технику, чтобы разблокировать дороги", - приводит Sputnik слова главы инспектората полиции Каушан Иона Балкана, с которыми он обратился к протестующим.
По данным агентства, как заявил председатель Каушанского района Николае Горбан, встреча с аграриями состоится в 16.00 в здании районного совета Каушан. "Предложено провести заседание в здании районного совета. В нем могут принять участие не более 50 человек. Возможно, будет и премьер-министр", - отметил Горбан.
По данным Sputnik, пока движение транспорта на участке каушанской дороги разблокировано.
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