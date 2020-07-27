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В ДНР заявили, что Киев не опубликовал приказ о перемирии в Донбассе
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что Киев не опубликовал в открытых источниках приказ об усиленных мерах... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:05
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
минск
киев
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, минск, киев, в мире

В ДНР заявили, что Киев не опубликовал приказ о перемирии в Донбассе

16:05 27.07.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что Киев не опубликовал в открытых источниках приказ об усиленных мерах контроля режима прекращения огня.
Согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта. Между тем операция объединенных сил Украины заявила в понедельник о зафиксированных обстрелах со стороны ДНР в первый же час с момента вступления в силу дополнительных мер. В ДНР назвали эти обвинения провокацией.
"Несмотря на заявления командования карательной операции о жестком контроле режима прекращения огня и доведении до всех военнослужащих вооруженных сил Украины приказа об усиленных мерах контроля соблюдения перемирия, в открытых источниках сам приказ так и не опубликован, как того требует подписанное на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске соглашение", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.
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