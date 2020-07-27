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СМИ: при столкновении вертолета с деревом в Испании погибли два человека
Два человека погибли в испанской провинции Севилья, когда вертолет опустился слишком низко и врезался в дерево, сообщает агентство Europa Press. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:26
севилья
испания
в мире
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севилья, испания, в мире

СМИ: при столкновении вертолета с деревом в Испании погибли два человека

16:03 27.07.2020 (обновлено: 16:26 27.07.2020)
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© AP Photo / Emilio MorenattiМашина скорой помощи в Испании
Машина скорой помощи в Испании
© AP Photo / Emilio Morenatti
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Два человека погибли в испанской провинции Севилья, когда вертолет опустился слишком низко и врезался в дерево, сообщает агентство Europa Press.
Инцидент произошел около 8.00 (9.00 мск) в муниципалитете Педрера, прибывшие на место медики констатировали смерть тех, кто был на борту.
Как сообщил агентству мэр муниципалитета, разбившийся вертолет был частным, причина, по которой он летел так низко, пока неизвестна.
Как передает агентство EFE, правоохранители расследуют возможную связь инцидента с незаконным оборотом наркотиков. При этом на борту воздушного судна, разбившегося на плантации оливковых деревьев, запрещенных веществ обнаружено не было. При крушении погибли испанец и гражданин Колумбии, обоим было около 35 лет.
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