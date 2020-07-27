https://ria.ru/20200727/1574994283.html
СМИ: при столкновении вертолета с деревом в Испании погибли два человека
Два человека погибли в испанской провинции Севилья, когда вертолет опустился слишком низко и врезался в дерево, сообщает агентство Europa Press. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:03
2020-07-27T16:26
севилья
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севилья, испания, в мире