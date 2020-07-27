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В Кузбассе росгвардейцы предотвратили несчастный случай с ребенком
Сотрудники Росгвардии в Кемеровской области спасли маленького мальчика, который мог выпасть из окна многоэтажного дома, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:01
леонид чащин
белово
кемеровская область
происшествия
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белово
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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леонид чащин, белово, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе росгвардейцы предотвратили несчастный случай с ребенком

16:01 27.07.2020
164
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в Кемеровской области спасли маленького мальчика, который мог выпасть из окна многоэтажного дома, сообщает пресс-служба ведомства.
"В городе Белово сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии старшина Михаил Боголюбов и младший сержант Михаил Чащин предотвратил выпадение малолетнего ребёнка из окна многоэтажного дома", - говорится в сообщении.
Росгвардейцы следовали по маршруту патрулирования, когда в одной из многоэтажек увидели маленького мальчика в открытом окне квартиры.
"Старшина Боголюбов стал уговаривать ребёнка спуститься с подоконника, младший сержант Чащин поднялся наверх и сообщил о происходящем ничего не подозревавшим родителям. Мальчика вовремя сняли с окна", - говорится в релизе.
Подросток стоит у открытого окна
9 июля, 04:49
Московская полиция рассказала, как избежать выпадения детей из окон
1710100
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Леонид ЧащинБеловоКемеровская областьПроисшествия
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