https://ria.ru/20200727/1574994123.html
В Кузбассе росгвардейцы предотвратили несчастный случай с ребенком
Сотрудники Росгвардии в Кемеровской области спасли маленького мальчика, который мог выпасть из окна многоэтажного дома, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:01
2020-07-27T16:01
леонид чащин
белово
кемеровская область
происшествия
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https://ria.ru/20200709/1574088400.html
белово
кемеровская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид чащин, белово, кемеровская область, происшествия