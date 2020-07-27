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Онлайн-конференция к 75-летию атомных бомбардировок Японии
5 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию научного руководителя военно-политического направления исследований Института США и Канады РАН Павла ЗОЛОТАРЕВА на тему: "Ядерные амбиции США: от Трумэна до Трампа".
2020-07-27T15:58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1574993968.jpg?1595854727
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция к 75-летию атомных бомбардировок Японии

15:58 27.07.2020
13
5 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию научного руководителя военно-политического направления исследований Института США и Канады РАН Павла ЗОЛОТАРЕВА на тему: "Ядерные амбиции США: от Трумэна до Трампа".
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В 2020 году исполняется 75 лет со дня трагических атомных бомбардировок Японии Соединенными Штатами Америки. В чем заключалась истинная цель ядерных ударов США по Японии? Как действия Трумэна отразились на сроках вступления СССР в войну с Японией? Как менялась ядерная доктрина США в течение семи десятилетий? Чем объясняется отказ Трампа от международных договоренностей в области ядерного разоружения и контроля над вооружениями?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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