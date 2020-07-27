Онлайн-конференция к 75-летию атомных бомбардировок Японии

В 2020 году исполняется 75 лет со дня трагических атомных бомбардировок Японии Соединенными Штатами Америки. В чем заключалась истинная цель ядерных ударов США по Японии? Как действия Трумэна отразились на сроках вступления СССР в войну с Японией? Как менялась ядерная доктрина США в течение семи десятилетий? Чем объясняется отказ Трампа от международных договоренностей в области ядерного разоружения и контроля над вооружениями?