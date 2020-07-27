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Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за грозы
Непогода продержится в Москве до конца дня, в связи с этим не стоит парковаться и укрываться под деревьями и рекламными щитами, сообщает Центр организации... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:00
центр организации дорожного движения (цодд)
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
центр организации дорожного движения (цодд), москва, общество

Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за грозы

15:58 27.07.2020 (обновлено: 16:00 27.07.2020)
588
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрохожие во время грозы на одной из улиц в Москве
Прохожие во время грозы на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Непогода продержится в Москве до конца дня, в связи с этим не стоит парковаться и укрываться под деревьями и рекламными щитами, сообщает Центр организации дорожного движения.
Отмечается, что в Москве сейчас гроза, местами град и ветер, и такая погода будет до конца дня.
"Осторожнее на дороге. Будьте внимательны. Не паркуйтесь и не укрывайтесь под деревьями и рекламными щитами. Могут быть сломаны знаки и светофоры - о них сообщайте по номеру 3210", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
В ЦОДД также сообщили, что из-за дождя в некоторых местах произошло подтопление проезжей части, например, в районе станции "Ботанический сад".
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