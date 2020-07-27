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В Италии введут экспресс-тест на COVID-19 в аэропортах
Власти Италии принимают дальнейшие меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, в частности, готовят экспресс-тесты для выявления зараженных лиц РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:58
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В Италии введут экспресс-тест на COVID-19 в аэропортах

15:56 27.07.2020 (обновлено: 15:58 27.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
РИМ, 27 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Власти Италии принимают дальнейшие меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, в частности, готовят экспресс-тесты для выявления зараженных лиц в аэропортах, а также ужесточают наказания за неиспользование медицинских масок в закрытых общественных помещениях и на открытом воздухе, когда нет возможности соблюдать социальную дистанцию.
Минздрав Италии считает, что в настоящее время эпидемиологическая ситуацию в стране находится под контролем, но при этом призывает граждан быть максимально осторожными как минимум вплоть до появления в продаже вакцины против COVID-19, которое ожидается в начале 2021 года. До массовой вакцинации итальянцев просят проявить ответственность и благоразумие, поскольку вирус по-прежнему представляет большую опасность.
По указанию министра здравоохранения Италии Роберто Сперанцы специалисты Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani должны уже на этой неделе представить свои разработки экспресс-анализов на коронавирус, которые будут проводиться в аэропортах, чтобы выявить инфицированных лиц среди прибывающих из-за границы пассажиров. Главврач этого научно-лечебного учреждения Франческо Вайа сообщил, что его сотрудники подготовили два разных вида скоростных тестов, результат которых будет известен в течение 15-20 минут. Применение подобных тестов позволит быстро проводить массовые проверки в аэропортах и на вокзалах, а не ограничиваться, как сегодня, лишь тестированием пассажиров определенных рейсов или лиц с явными симптомами COVID-19.
Одновременно руководители ряда областей Италии требуют от граждан более четкого соблюдения действующих правил, которые обязывают использовать индивидуальные средства защиты, прежде всего медицинские маски, в закрытых общественных помещениях и на открытом воздухе в местах скопления людей, когда нет возможности соблюдать социальную дистанцию.
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Так, в минувшую пятницу президент южноитальянской области Кампания Винченцо Ди Лука издал особое распоряжение, в соответствии с которым за нарушение установленных правил были введены штрафы в размере до 1 тысячи евро. В выходные в городе Салерно трем местным жителям уже были выписаны штрафы на эту сумму. Кроме того, губернатор распорядился снимать с рейсов региональные автобусы и поезда в случае, если в них обнаружены пассажиры без масок.
Аналогичные меры были приняты в Милане, где, правда, максимальный размер штрафа ограничен суммой 400 евро. За минувший уикэнд 13 жителей "северной столицы" Италии были подвергнуты этому наказанию за то, что находились в миланском метро без медицинских масок.
Штрафы и другие административные наказания применяются сейчас в Риме и южном городе Бари в районах, наиболее подверженных феномену так называемой "мовиды". Речь идет о городских кварталах, которые широко известны как места, где ночью любит собираться молодежь, переходя из одного бара в другой. В Бари в минувшие выходные владельцы четырех таких баров были оштрафованы на крупные суммы за несоблюдение посетителями норм по предотвращению заражения коронавирусом. В Риме же доступ к некоторым местам традиционной "мовиды" был просто временно закрыт столичными властями еще в субботу.
По состоянию на воскресенье общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 246 тысяч, более 198 тысяч больных выздоровели, жертвами стали 35 107 человек. В июле число новых заражений в Италии находится на уровне 200-300 случаев в сутки. В больницах сейчас остаются чуть более 700 пациентов, причем в отделениях интенсивной терапии - всего 44 человека. В целом количество случаев заражения и жертв за сутки соответствует уровню начального периода эпидемии (конец февраля – начало марта).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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