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ЕК попросила страны ЕС информировать друг друга о введении карантина
Еврокомиссия призывает страны Евросоюза информировать друг друга о мерах, причиняемых ими против COVID-19, к примеру, о введении карантина после путешествий,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:55
распространение нового коронавируса
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еврокомиссия
евросоюз
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, в мире

ЕК попросила страны ЕС информировать друг друга о введении карантина

15:55 27.07.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 июл – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия призывает страны Евросоюза информировать друг друга о мерах, причиняемых ими против COVID-19, к примеру, о введении карантина после путешествий, сообщил представитель пресс-службы ЕК.
Правила по прохождению карантина после возвращения из той или иной страны или региона Евросоюза вводятся государствами ЕС самостоятельно. Причём эти правила могут возникнуть во время путешествия жителей одной страны в том государстве, по прибытии из которой в момент отъезда карантин был не нужен.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
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"Для того, чтобы был согласованный подход в Евросоюзе, мы призываем страны очень активно информировать друг друга о подобных мерах (карантина - ред). С нашей точки зрения, также важно, чтобы страны применяли одинаковый подход к регионам и государствам союза со схожей эпидемиологической ситуацией, чтобы не создавать дискриминацию между различными регионами. Карантин возможен, но мы бы ожидали отсутствия дискриминации в отношении регионов со схожей эпидемиологической ситуацией", - сказал представитель пресс-службы на брифинге в понедельник.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
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