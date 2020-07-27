ЕК попросила страны ЕС информировать друг друга о введении карантина

Правила по прохождению карантина после возвращения из той или иной страны или региона Евросоюза вводятся государствами ЕС самостоятельно. Причём эти правила могут возникнуть во время путешествия жителей одной страны в том государстве, по прибытии из которой в момент отъезда карантин был не нужен.

"Для того, чтобы был согласованный подход в Евросоюзе, мы призываем страны очень активно информировать друг друга о подобных мерах (карантина - ред). С нашей точки зрения, также важно, чтобы страны применяли одинаковый подход к регионам и государствам союза со схожей эпидемиологической ситуацией, чтобы не создавать дискриминацию между различными регионами. Карантин возможен, но мы бы ожидали отсутствия дискриминации в отношении регионов со схожей эпидемиологической ситуацией", - сказал представитель пресс-службы на брифинге в понедельник.