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Пермский край и Свердловская область будут сотрудничать в ряде сфер
Пермский край и Свердловская область заключат соглашение для разработки совместных проектов к 300-летию региональных столиц, а также в сфере экономики,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:54
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пермь
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общество
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чусовой, пермь, пермский край, общество

Пермский край и Свердловская область будут сотрудничать в ряде сфер

15:54 27.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Первенцев / Перейти в фотобанкПермь
Пермь
© РИА Новости / Владимир Первенцев
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Пермь. Архивное фото
ПЕРМЬ, 27 июл - РИА Новости. Пермский край и Свердловская область заключат соглашение для разработки совместных проектов к 300-летию региональных столиц, а также в сфере экономики, культуры, туризма и спорта, сообщается на сайте пермского губернатора и краевого правительства.
"В 2023 году у двух региональных столиц будут юбилеи. Главы Пермского края и Свердловской области договорились о подготовке соглашения о сотрудничестве, которое будет включать в себя вопросы подготовки к 300-летию Перми и Екатеринбурга, развитие межрегионального туризма, проекты в сфере экономики, культуры и спорта", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в рамках соглашения также будет рассмотрена возможность приведения в порядок дорог на смежных туристических маршрутах. Например, может быть проведена проселочная дорога на территории Свердловской области от деревни Унь до границы с Пермским краем. Она позволит водным туристам безопасно и быстро добираться до урочища Журавлик и сплавляться по Чусовой до исторического поселения Кын.
Документ о сотрудничестве регионов будет подготовлен и согласован сторонами в ближайшее время. Предполагается, что готовые совместные проекты смогут претендовать на поддержку федерального центра.
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