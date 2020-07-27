Пермский край и Свердловская область будут сотрудничать в ряде сфер

ПЕРМЬ, 27 июл - РИА Новости. Пермский край и Свердловская область заключат соглашение для разработки совместных проектов к 300-летию региональных столиц, а также в сфере экономики, культуры, туризма и спорта, сообщается на сайте пермского губернатора и краевого правительства.
"В 2023 году у двух региональных столиц будут юбилеи. Главы Пермского края и Свердловской области договорились о подготовке соглашения о сотрудничестве, которое будет включать в себя вопросы подготовки к 300-летию Перми и Екатеринбурга, развитие межрегионального туризма, проекты в сфере экономики, культуры и спорта", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в рамках соглашения также будет рассмотрена возможность приведения в порядок дорог на смежных туристических маршрутах. Например, может быть проведена проселочная дорога на территории Свердловской области от деревни Унь до границы с Пермским краем. Она позволит водным туристам безопасно и быстро добираться до урочища Журавлик и сплавляться по Чусовой до исторического поселения Кын.
Документ о сотрудничестве регионов будет подготовлен и согласован сторонами в ближайшее время. Предполагается, что готовые совместные проекты смогут претендовать на поддержку федерального центра.