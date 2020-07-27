Саратовцу продлили арест по делу о резонансном убийстве девочки у гаражей

САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовский областной суд в понедельник продлил до 15 января 2021 года срок содержания под стражей местного жителя Михаила Туватина, обвиняемого в сексуальном насилии и резонансном убийстве девятилетней девочки у гаражей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Девятилетняя девочка утром 9 октября 2019 года ушла из дома в школу и по пути пропала. К вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. По делу арестовали 35-летнего Туватина, ему предъявили обвинение по статьям "убийство малолетнего ребенка, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера" и "действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста". Ему грозит вплоть до пожизненного заключения. По данным СК РФ, вину он не признал.

"Сегодня было рассмотрение (вопроса) о продлении срока содержания под стражей, ему продлили (срок ареста) до 15 января 2021 года", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что судебное заседание назначено на 11.30 (10.30 мск) 3 августа, слушание будет проходить в закрытом режиме.

По данным следствия, утром 9 октября 2019 года обвиняемый на территории гаражно-строительного кооператива на улице Высокой схватил руками за шею девочку, которая шла в школу, затащил ее в заброшенный гараж, где повалил на пол и надругался над ней. Когда девочка стала кричать, звать на помощь и пытаться вырваться, обвиняемый сначала руками, а затем проводом задушил ребенка, после чего через отверстия в стенах перенес ее в один из соседних заброшенных гаражей, где опустил в погреб, а сам скрылся.

СК сообщал, что у обвиняемого есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Источник в силовых структурах пояснял РИА Новости, что Туватин был шесть раз судим, в том числе за изнасилование малолетней учащейся той же школы, что и убитая девятилетняя девочка.