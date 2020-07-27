СМИ сообщили о росте напряжения на границе Ливана и Израиля

БЕЙРУТ, 27 июл – РИА Новости. Израильская армия стягивает силы к ливанской границе и предпринимает дополнительные меры в ожидании ответного удара ливанского движения " Хезболлах " после гибели его бойца в результате налета израильских ВВС на юге Дамаска, пишет ливанская газета " Аль-Ахбар ".

По данным издания, израильские военные перешли в режим повышенной готовности, не дожидаясь официальных заявлений шиитской партии, в то время как руководство "Хезболлах" не торопится давать какие-либо обещания, связанные с ответными мерами, оставляя за собой право ответить в любом месте в любое время.

Заместитель лидера "Хезболлах" Наим Касем в интервью телеканалу "Аль-Маядин" в воскресенье отказался отвечать на прямой вопрос о возможных ответных действиях, однако отметил, что правила войны с Израилем и баланс сил сохраняются и обещание шиитским лидером ответных действий на убийство членов движения никто не отменял. При этом, по словам Касема, в "Хезболлах" считают новый военный конфликт с Израилем маловероятным в ближайшие месяцы.

Газета "Аль-Бина", в свою очередь, прогнозирует еще больший рост напряженности на южной границе Ливана после заявлений премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о намерении нанести удары в ответ на возможные действия бойцов шиитского сопротивления. По данным издания, глава израильского МИД Габи Ашкенази направил послание через посредников представителям "Хезболлах", в котором он призывает к сдержанности и деэскалации напряженности, отмечая, что убийство шиитского бойца на юге Дамаска было случайным и не являлось целью ударов.

Нетаньяху в воскресенье заявил, что Ирану не позволят создать военную базу на северной границе Израиля, и назвал Ливан и Сирию ответственными за любые атаки на Израиль с их территории.

В пятницу израильские вертолеты нанесли очередной удар по позициям сирийской армии на Голанских высотах после того, как на границе Израиля и Сирии прогремели взрывы и были повреждены здание и автомобиль на израильской территории.

В воскресенье в небе над южным Ливаном потерпел крушение разведывательный беспилотник армии Израиля. Израильские ВВС продолжают систематически нарушать воздушное пространства соседнего государства. Командование ливанской армии ежедневно рапортует о вторжениях боевых самолетов и беспилотниках с израильской стороны.