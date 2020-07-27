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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) нейтрализовали боевика, планировавшего теракт в Москве. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:47
исламское движение узбекистана
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
сирия
нальчик
происшествия
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москва
сирия
нальчик
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
В Москве предотвращен теракт. Кадры ФСБ после уничтожения террориста
Федеральная служба безопасности совместно с МВД и Следственным комитетом пресекла деятельность террористической организации, которая планировала теракт в Москве. Террорист — приезжий из Центральной Азии — находился в районе заброшенных гаражей в Химках. Во время задержания он начал стрелять по сотрудникам правоохранительных органов. Боевика нейтрализовали ответным огнем.
2020-07-27T15:47
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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исламское движение узбекистана, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, сирия, нальчик, происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

15:47 27.07.2020
15285
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкАвтомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и одна ручная дистанционная, обнаруженные на месте ликвидации террориста сотрудниками правоохранительных органов
Автомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и одна ручная дистанционная, обнаруженные на месте ликвидации террориста сотрудниками правоохранительных органов
© ФСБ РФ
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) нейтрализовали боевика, планировавшего теракт в Москве.
По данным следствия, террорист — уроженец Средней Азии — готовил массовое убийство в многолюдном месте. Где именно и когда, в ФСБ и Следственном комитете не уточнили.
Сотрудники ФСБ во время операции в ингушском городе Сунже по ликвидации двух бандитов, готовивших теракты на территории республики
Вчера, 13:35
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020 году
Силовики провели спецоперацию в Химках, где находился злоумышленник. При задержании боевик начал стрелять по сотрудникам правоохранительных органов из автомата. Его нейтрализовали ответным огнем.
Из комментариев СК можно сделать вывод, что боевик выстрелил пять раз. После ликвидации при нем нашли автомат с 25 патронами в магазине из 30, а также пять гильз.
Велась оперативная видеосъемка операции. На опубликованных ФСБ кадрах видны боеприпасы и оружие, которые террорист хранил в сумке. На месте происшествия нашли автомат АКС-74У, три снаряженных магазина и три гранаты.
Также утверждается, что при обыске в арендованной квартире следователи нашли доказательства связи этого боевика с эмиссарами запрещенной в России террористической группировки.
Об угрозе в правоохранительные органы сообщил брат убитого. На камеру он рассказал, что заподозрил родственника в связях с сирийскими боевиками.
"Две недели назад он пропал без вести, о чем я сразу сообщил в МВД России", — заявил мужчина.
Кадры спецоперации ФСБ по задержанию группы исламистов
23 июля, 16:08
ФСБ задержала более 20 террористов в трех регионах России
Пока следствие возбудило уголовное дело по статье за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Спецслужбы республик Центральной Азии вместе с дипломатами выясняют подробности происшествия.
Как сообщили РИА Новости в посольстве Узбекистана, у дипмиссии пока нет информации, гражданином какой страны был боевик.
Источник агентства в правоохранительных органах республики заявил, что официальных документов от российской стороны не поступало.

Другие предотвращенные теракты

Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана"*.
Боевики призывали к терактам, вели вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, а также финансировали террористов в Сирии.
Силы ФСБ также предотвратили теракт против силовиков в Кабардино-Балкарии, который планировали члены запрещенной в России группировки "Исламское государство".
Спецоперация против боевиков ИГ в Кабардино-Балкарии. Кадры ФСБ
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Сотрудники спецслужб выявили четырех боевиков в Чегемском районе. При задержании преступники оказали вооруженное сопротивление, их ликвидировали. На месте перестрелки силовики нашли автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы. На конспиративной квартире злоумышленников в Нальчике было обнаружено готовое к применению СВУ, компоненты для изготовления взрывчатых веществ и средства связи.
С начала лета силовики также предотвратили атаки боевиков в Хабаровском крае, Ростовской области, Астрахани, Владикавказе, Симферополе и Чувашии.
Всего за последние десять лет правоохранительные органы пресекли 698 "преступлений террористической направленности", из них 159 терактов.
* Запрещенные в России террористические организации
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Исламское движение УзбекистанаСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваСирияНальчикПроисшествия
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