ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Автомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и одна ручная дистанционная, обнаруженные на месте ликвидации террориста сотрудниками правоохранительных органов

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы безопасности ( . Сотрудники Федеральной службы безопасности ( ФСБ ) нейтрализовали боевика, планировавшего теракт в Москве

По данным следствия, террорист — уроженец Средней Азии — готовил массовое убийство в многолюдном месте. Где именно и когда, в ФСБ и Следственном комитете не уточнили.

Силовики провели спецоперацию в Химках , где находился злоумышленник. При задержании боевик начал стрелять по сотрудникам правоохранительных органов из автомата. Его нейтрализовали ответным огнем.

Из комментариев СК можно сделать вывод, что боевик выстрелил пять раз. После ликвидации при нем нашли автомат с 25 патронами в магазине из 30, а также пять гильз.

Велась оперативная видеосъемка операции. На опубликованных ФСБ кадрах видны боеприпасы и оружие, которые террорист хранил в сумке. На месте происшествия нашли автомат АКС-74У, три снаряженных магазина и три гранаты.

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Также утверждается, что при обыске в арендованной квартире следователи нашли доказательства связи этого боевика с эмиссарами запрещенной в России террористической группировки.

Об угрозе в правоохранительные органы сообщил брат убитого. На камеру он рассказал, что заподозрил родственника в связях с сирийскими боевиками.

"Две недели назад он пропал без вести, о чем я сразу сообщил в МВД России", — заявил мужчина.

Пока следствие возбудило уголовное дело по статье за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Спецслужбы республик Центральной Азии вместе с дипломатами выясняют подробности происшествия.

Как сообщили РИА Новости в посольстве Узбекистана , у дипмиссии пока нет информации, гражданином какой страны был боевик.

Источник агентства в правоохранительных органах республики заявил, что официальных документов от российской стороны не поступало.

Другие предотвращенные теракты

Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации " Исламское движение Узбекистана "*.

Боевики призывали к терактам, вели вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, а также финансировали террористов в Сирии

Силы ФСБ также предотвратили теракт против силовиков в Кабардино-Балкарии, который планировали члены запрещенной в России группировки " Исламское государство ".

Сотрудники спецслужб выявили четырех боевиков в Чегемском районе . При задержании преступники оказали вооруженное сопротивление, их ликвидировали. На месте перестрелки силовики нашли автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы. На конспиративной квартире злоумышленников в Нальчике было обнаружено готовое к применению СВУ, компоненты для изготовления взрывчатых веществ и средства связи.

Всего за последние десять лет правоохранительные органы пресекли 698 "преступлений террористической направленности", из них 159 терактов.