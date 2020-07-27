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Распространение нового коронавируса
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В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 423
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 30 446, за сутки инфекция выявлена еще у 396 человек, всего в стране умерли 423... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
азербайджан
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, азербайджан, в мире

В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 423

15:47 27.07.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 27 июл - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 30 446, за сутки инфекция выявлена еще у 396 человек, всего в стране умерли 423 человека с COVID-19, сообщил в понедельник оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлены еще 396 случаев заражения коронавирусом, 558 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 30 446 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 23 242 человека вылечились, 423 человека скончались, 6838 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
С начала пандемии было проведено 690 386 тестов на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАзербайджанВ мире
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