В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 423

"В Азербайджане выявлены еще 396 случаев заражения коронавирусом, 558 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 30 446 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 23 242 человека вылечились, 423 человека скончались, 6838 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.