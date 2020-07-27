Индийская актриса Айшвария Рай выздоровела после COVID-19

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июл - РИА Новости. Индийскую актрису Айшварию Рай и ее дочь Арадхью, у которых был подтвержден Индийскую актрису Айшварию Рай и ее дочь Арадхью, у которых был подтвержден коронавирус , выписали из больницы, сообщил в Twitter супруг Рай, индийский актер Абхишек Баччан.

"Благодарю вас всех за ваши постоянные молитвы и добрые пожелания... Айшвария и Арадхья, к счастью, дали отрицательный результат и выписаны из больницы. Теперь они будут дома. Мы с отцом остаемся в больнице под присмотром медицинского персонала", - написал Баччан.

Thank you all for your continued prayers and good wishes. Indebted forever. 🙏🏽

Aishwarya and Aaradhya have thankfully tested negative and have been discharged from the hospital. They will now be at home. My father and I remain in hospital under the care of the medical staff. — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) July 27, 2020

Ранее коронавирус был также выявлен у Баччана и его отца - болливудской звезды Амитабха Баччана. Как сообщил Абхишек, болезнь проходит у них в легкой форме.

Айшвария Рай – победительница конкурса "Мисс Мира" 1994 года и актриса. Она обладательница двух премий Filmfare Awards, считающейся старейшей и наиболее престижной кинопремией Болливуда и одной из высших гражданских государственных наград Индии – Падма Шри.

Баччан-старший - один из самых популярных и известных актеров Индии, снявшийся во многих индийских фильмах. Обладатель трех Национальных кинопремий и 11 премий Filmfare Awards. Награжден высшими гражданскими наградами Индии. В 2013 году Баччан дебютировал на международном экране в фильме "Великий Гэтсби", где сыграл персонажа Мейера Вольфшейма.