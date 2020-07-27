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Индийская актриса Айшвария Рай выздоровела после COVID-19
Индийскую актрису Айшварию Рай и ее дочь Арадхью, у которых был подтвержден коронавирус, выписали из больницы, сообщил в Twitter супруг Рай, индийский актер... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:50
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353
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коронавирус covid-19, индия, в мире

Индийская актриса Айшвария Рай выздоровела после COVID-19

15:50 27.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАйшвария Рай
Айшвария Рай
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Айшвария Рай. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июл - РИА Новости. Индийскую актрису Айшварию Рай и ее дочь Арадхью, у которых был подтвержден коронавирус, выписали из больницы, сообщил в Twitter супруг Рай, индийский актер Абхишек Баччан.
"Благодарю вас всех за ваши постоянные молитвы и добрые пожелания... Айшвария и Арадхья, к счастью, дали отрицательный результат и выписаны из больницы. Теперь они будут дома. Мы с отцом остаемся в больнице под присмотром медицинского персонала", - написал Баччан.
Ранее коронавирус был также выявлен у Баччана и его отца - болливудской звезды Амитабха Баччана. Как сообщил Абхишек, болезнь проходит у них в легкой форме.
Айшвария Рай – победительница конкурса "Мисс Мира" 1994 года и актриса. Она обладательница двух премий Filmfare Awards, считающейся старейшей и наиболее престижной кинопремией Болливуда и одной из высших гражданских государственных наград Индии – Падма Шри.
Баччан-старший - один из самых популярных и известных актеров Индии, снявшийся во многих индийских фильмах. Обладатель трех Национальных кинопремий и 11 премий Filmfare Awards. Награжден высшими гражданскими наградами Индии. В 2013 году Баччан дебютировал на международном экране в фильме "Великий Гэтсби", где сыграл персонажа Мейера Вольфшейма.
Его сын Абхишек – известный в Индии актер и продюсер. Помимо трех премий Filmfare Award за лучшую мужскую роль второго плана, Абхишек получил Национальную кинопремию 2009 года за лучший фильм на хинди.
Индийская модель и актриса Айшвария Рай Баччан
12 июля, 16:51Распространение нового коронавируса
Индийская актриса Айшвария Рай и ее дочь заразились коронавирусом
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИндияВ мире
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